ASSE Mercato : Un indésirable de Puel courtisé en Espagne

Publié par ALEXIS le 18 juin 2021 à 19:30

Un club espagnol est intéressé par les services d’un joueur indésirable à l’ ASSE. Il souhaite en effet conserver le défenseur qui lui a été prêté la saison dernière.

ASSE : Le CD Leganés veut conserver Sergi Palencia

Envoyé au CD Leganés sous la forme d’un prêt pour l’exercice écoulé, Sergi Palencia devrait revenir à l’ ASSE cet été pour préparer la nouvelle saison. Malgré le manque de temps chez les Verts, il reste un joueur du club ligérien, car il y est sous contrat jusqu’à fin juin 2023. Cependant, l’arrière latéral droit pourrait repartir de l’AS Saint-Étienne. Il est courtisé par le club madrilène. AS confirme en effet que Leganés souhaite en effet garder définitivement l’Espagnol. Le club pense à un transfert direct. Dans le cas où il ne trouve pas d’entente avec l’ ASSE, le club de deuxième division espagnole pourrait négocier un second prêt, mais avec une option d’achat, d’après le quotidien sportif. Le média précise que les négociations en vue du transfert du natif de Barcelone n'ont pas encore débuté.

Un défenseur formé au Barça, un flop à Sainté

Classé parmi les flops de l’ ASSE, Sergi Palencia a peu joué sous le maillot des Verts en deux ans. Il a disputé seulement 9 matchs avec l’équipe professionnelle stéphanoise, dont 6 en Ligue 1, pour un temps de jeu cumulé de 741 minutes. Le joueur formé au Barça a pourtant été recruté pour un montant de 2 millions d’euros au sein du club catalan en juillet 2019. Un montant qu’il n’a jamais réussi à justifier à Sainté. Sous le maillot de Leganés, Sergi Palencia a pris part à 36 matchs et a été titulaire 32 fois en championnat la saison dernière. Il a également joué 2 matchs de barrage pour la montée en Ligue 1 et un match en coupe du Roi. Soit 39 matchs disputés toute la saison, sans aucun but ni passe décisive.