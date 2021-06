PSG Mercato : Le départ de Keylor Navas du Paris SG se confirme

Publié par JEAN-LUC D le 19 juin 2021 à 13:53

Performant depuis son arrivée au PSG l’été 2019, Keylor Navas pourrait malheureusement quitter Paris cet été. La mauvaise nouvelle prend de l’ampleur dans la capitale française.

Mercato PSG : Keylor Navas frustré par l’arrivée de Donnarumma ?

Sauf énorme revirement de dernière minute, Gianluigi Donnarumma va rejoindre le Paris Saint-Germain après avoir quitté l’AC Milan libre de tout contrat. Selon plusieurs sources concordantes, le gardien de but italien va parapher un bail couvrant les cinq prochaines saisons avec les Rouges et Bleus, soit jusqu’en juin 2026. Leonardo, le directeur sportif du PSG, a déjà trouvé un accord global avec le portier de 22 ans. Il ne reste donc plus que la visite médicale avant l’officialisation de l’arrivée du gardien de la Squadra Azzura.

Mais cette signature à venir pourrait bien provoquer le départ de l’actuel numéro 1 du Paris SG au même poste, Keylor Navas. D’après les indiscrétions recueillies par La Gazzetta dello Sport, l’international costaricien n’apprécie que très peu la décision de sa direction de le mettre en concurrence avec Donnarumma. Pour lui, c’est la preuve que malgré sa prolongation jusqu’en 2024, le club parisien ne lui fait pas confiance.

À 34 ans et ne souhaitant pas être rétrogradé la saison prochaine comme ce fut déjà le cas au Real Madrid en 2019, Navas veut quitter le PSG cet été et se trouver un nouveau club. Et d’après la presse espagnole, le vice-champion de France ne s’oppose pas forcément à un départ de l’ancien Madrilène.

Mercato PSG : le prix de Keylor Navas déjà connu ?

« Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence », a écrit Keylor Navas sur sa dernière story Instagram. De quoi annoncer indirectement un départ en rapport avec le mercato parisien et l’arrivée imminente de Donnarumma ? En tout cas, le quotidien espagnol Marca assure que si le triple champion d’Europe (2016, 2017, 2018) songe sérieusement à quitter la capitale française d’ici le 31 août. Toujours selon la même source, cette situation a d’ores et déjà mis en alerte maximale la Juventus Turin, l’AC Milan et Manchester United. Le journal madrilène révèle également que pour laisser filer Navas, Leonardo attend un chèque de 12 millions d'euros.

Affaire à suivre donc…