OM Mercato : Terrible révélation dans le dossier Saliba

Publié par Ange A. le 21 juin 2021 à 05:30

L’Olympique de Marseille est en quête d’un nouveau défenseur central. Le nom de William Saliba figurait notamment sur la short-list de Pablo Longoria. Mais les voyants sont loin d’être au vert dans ce dossier.

Un intérêt de Marseille pour William Saliba

Recruté contre 30 millions d’euros par Arsenal en 2019, William Saliba est à la peine chez les Gunners. Le défenseur central formé à Saint-Étienne n’entre pas notamment dans les plans de Mikel Arteta. L’entraîneur du club londonien souhaite d’ailleurs enrôler Ben White de Brighton pour oublier l’ancien stéphanois. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Gunners, le joueur de 20 ans n’ira pas au terme de son bail. Après un premier prêt à l’ASSE, il a rejoint l’OGC Nice en hiver en prêt sans option. Au terme de sa pige, il se retrouve courtisé par l’Olympique de Marseille. L’OM est à la recherche d’un nouveau défenseur central. Ceci afin de compenser le futur départ de Duje Caleta-Car.

Un échec promis à Pablo Longoria dans ce dossier

Mais comme l’indique La Provence, la tâche s’annonce ardue pour l’Olympique de Marseille. Le journal régional assure en effet que William Saliba a d’autres priorités qu’une signature à l’OM. Également courtisé par le Stade Rennais, le jeune défenseur central se verrait bien rester à l’OGC Nice. Il a retrouvé du temps de jeu et des sensations chez les Aiglons. Satisfait des performances de l’ancien stéphanois, le club azuréen compte d’ailleurs le recruter définitivement. Arrivé à Nice en janvier, le natif de Bondy a disputé 22 matchs pour un but durant son prêt. Dans ce dossier, le Gym devra toutefois se méfier de la concurrence du Lille OSC, nouveau champion de France, et des Anglais de Newcastle United. Sa valeur marchande actuelle a chuté 18 millions d’euros sur Transfermarkt.