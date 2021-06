Real Madrid Mercato : Après Ramos, un nouveau départ se précise

Publié par Timothée Jean le 21 juin 2021 à 12:32

L’heure est aux départs du côté du Real Madrid. Après celui du mythique capitaine Sergio Ramos, le club madrilène s’apprête à perdre l’un de ses milieux offensifs. Brahim Diaz devrait poursuivre son aventure à l'AC Milan la saison prochaine.

Real Madrid : Brahim Diaz vers un nouveau prêt à l’AC Milan

Le mercato estival s’annonce très mouvementé du côté du Real Madrid, notamment dans le sens des départs. Si Luka Modric a accepté de prolonger son contrat, Sergio Ramos, lui, a choisi de quitter le club merengue. Et il ne sera visiblement pas le seul à plier bagage dans les prochains jours du côté de la Casa Blanca. À une année de la fin de son bail avec le Real Madrid, Raphaël Varane refuse jusqu'ici de signer un nouveau contrat à Madrid. Le club madrilène envisagerait alors de le vendre dès cet été afin d’éviter un départ gratuit la saison prochaine.

Sky Sport Italia nous apprend qu’un départ est également d’actualité pour Brahim Diaz. Prêté par le Real Madrid lors du dernier mercato estival, le milieu offensif a réalisé une bonne saison sous les couleurs de l’AC Milan. Ses performances - 7 buts et 4 passes décisives en 39 rencontres, toutes compétitions confondues - ont convaincu les dirigeants italiens de le conserver.

Une option d’achat fixée à 20 M€

Déterminés à conserver le milieu offensif espagnol, les Rossoneris voudraient finaliser son transfert durant cette semaine. Les dirigeants de l’AC Milan ont entamé des négociations avec leurs homologues madrilènes et touchent au but pour Brahim Diaz. Selon la source, le Real Madrid et l’AC Milan seraient finalement tombés d’accord pour un nouveau prêt du milieu offensif espagnol avec une option d'achat estimée à 20 M€. Si l’information se confirme, le joueur de 21 ans devrait donc poursuivre son aventure en Serie A, au moins une saison supplémentaire chez les Rossoneris.