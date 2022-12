Real Madrid Mercato : Le Milan AC insiste pour un prodige madrilène

Publié par Thomas G. le 30 décembre 2022 à 10:50

Bien décidés à restructurer leur effectif cet été, les dirigeants du Real Madrid pourraient se séparer d'un crack lors du mercato estival.

Le Real Madrid va entamer cette deuxième partie de saison avec l’objectif de remporter tous les trophées possibles. Les Merengues veulent à nouveau marquer l’histoire en gardant leur couronne en Ligue des Champions et en Liga. En parallèle, le Real Madrid a d’ores et déjà commencé à préparer la prochaine saison. Les Madrilènes souhaiteraient démarrer un nouveau projet galactique et une restructuration de l’effectif est nécessaire. Dans cette optique, certains joueurs pourraient être sacrifiés dans les prochaines semaines.

C’est le cas notamment de l’attaquant espagnol Brahim Diaz qui est actuellement prêté à l’AC Milan. L’ailier de 23 ans a réussi à s’imposer en Italie et ses performances ont convaincu les dirigeants milanais qui souhaiteraient l’acheter définitivement. Brahim Diaz a été l’un des grands artisans du titre de champion d’Italie remporté par les Rossoneri la saison dernière. Cette année, le jeune espoir confirme les attentes placées en lui et son temps de jeu lui permet de poursuivre sa progression. Sa belle montée en puissance pourrait lui ouvrir les portes de la Roja ou de la sélection marocaine. Barré par une forte concurrence lors de son passage au Real Madrid, Brahim Diaz pourrait donc s’épanouir loin de la Casa Blanca.

Real Madrid Mercato : L’avenir de Brahim Diaz est toujours incertain

Depuis plusieurs semaines, l’AC Milan et le Real Madrid négocient pour le transfert de Brahim Diaz. Selon les informations du Corriere dello Sport, les Merengues auraient fixé un bon de sortie à 22 millions d’euros pour le prodige espagnol. Les Milanais seraient disposés à payer 15 millions d’euros et les discussions se poursuivent entre les deux géants du football européen.

Le Real Madrid pourrait également décider de rapatrier Brahim Diaz cet été pour remplacer un Marco Asensio sur le départ. L’avenir de l’ancien prodige de Manchester City pourrait ainsi prendre une tout autre tournure si ce dernier ne prolonge pas son contrat avec le Real Madrid.