Real Madrid Mercato : Le Real prépare la signature d'un crack espagnol

Publié par Thomas G. le 01 décembre 2022 à 16:15

Toujours en quête de nouveaux renforts, le Real Madrid pourrait en parallèle se séparer d'un prodige espagnol lors du mercato estival.

Le Real Madrid a modifié sa politique de recrutement ces dernières saisons en faisant signer plusieurs jeunes prometteurs. Cette saison, cette stratégie semble porter ses fruits avec la prise de pouvoir de Vinicius Jr, Rodrygo, Aurélien Tchouaméni ou encore Federico Valverde. Dans le même temps certains espoirs merengues n’ont pas réussi à répondre aux attentes placées en eux. C’est notamment le cas de l’international français Théo Hernandez qui a été prêté puis vendu à l’AC Milan.

Les Rossoneri et les Merengues pourraient de nouveau conclure un accord de ce type dans les prochains mois pour Brahim Diaz. L’international espoir espagnol est prêté par le Real à l’AC Milan et les Milanais souhaiteraient le recruter définitivement. Selon les informations de Daniele Longo de Calciomercato, les dirigeants du Real Madrid et leurs homologues italiens pourraient trouver un terrain d’entente. L’objectif est de mettre en place une option d’achat de 22 millions d’euros pour Brahim Diaz. Les Madrilènes et les Milanais auraient d’ores et déjà un accord verbal pour l’option d’achat du milieu espagnol. Brahim Diaz pourrait ainsi marcher dans les pas de son capitaine Théo Hernandez.

Real Madrid Mercato : Le Real veut vendre avant d’acheter

Les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient restructurer l’effectif de Carlo Ancelotti avant de se renforcer massivement lors du mercato estival. De nombreux départs sont donc à prévoir après la Coupe du monde pour homogénéiser le groupe. Dans cette optique, Nacho Fernandez, Mariano, Dani Ceballos et Marco Asensio pourraient quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal. Les Merengues devront également prendre une décision concernant l’avenir d’Eden Hazard. L’attaquant belge de 31 ans n’est pas satisfait de sa situation et de son temps de jeu, un départ pourrait lui permettre de se relancer. Les Madrilènes seraient ouverts à l’idée de laisser partir l’ancien prodige du LOSC pour réduire sa masse salariale.