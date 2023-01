Real Madrid Mercato : L'AC Milan finalise la venue d'un génie du Real

Publié par Thomas G. le 11 janvier 2023 à 18:02

Barré par une forte concurrence au Real Madrid, un jeune talent espagnol pourrait signer avec l'AC Milan lors du mercato hivernal.

Le Real Madrid noue de grandes ambitions en 2023 avec la fin des travaux du Santiago Bernabeu et la défense des titres remportés en 2022. Les Merengues commencent ce soir leur quête de trophées avec la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Valence. En parallèle, les Madrilènes pourraient réaliser un gros coup sur le marché des transferts. Le Real Madrid serait sur le point de vendre un jeune espoir espagnol.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’AC Milan souhaiterait lever l’option d’achat de 22 millions d’euros de Brahim Diaz. L’attaquant espagnol de 23 ans est prêté par le Real Madrid depuis la saison dernière et ses performances ont convaincu les Milanais. Brahim Diaz a été l’un des grands artisans du titre de champion d’Italie remporté par l’AC Milan, l’année dernière, le premier depuis 10 ans.

Fabrizio Romano précise que l’AC Milan et le Real Madrid vont négocier dans les prochaines semaines concernant le jeune espoir espagnol. L’achat de Brahim Diaz est l’une des priorités des Milanais avec les prolongations de Rafael Leao et d'Olivier Giroud. Reste à savoir si le Real acceptera de vendre l’un de ses talents les plus prometteurs.

Real Madrid Mercato : Le Real pourrait rapatrier Brahim Diaz

Malgré la volonté de l'AC Milan, le Real Madrid garde un avantage considérable dans le dossier Brahim Diaz. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Merengues auraient ajouté une clause de rachat de 27 millions d’euros pour rapatier l'attaquant espagnol. Le Real Madrid pourrait ainsi racheter l’attaquant espagnol pour le vendre à un prix plus élevé ou l’intégrer dans le nouveau projet galactique. Brahim Diaz pourrait notamment remplacer Eden Hazard qui est annoncé sur le départ. L’ancien ailier de Manchester City aurait ensuite la possibilité de s’illustrer et de gagner la confiance de Carlo Ancelotti.