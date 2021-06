ASSE Mercato : Un jeune joueur justifie son départ de Sainté

Publié par ALEXIS le 21 juin 2021 à 17:00

Un jeune joueur formé à l’Académie de l’ ASSE a quitté le club ligérien sans avoir joué avec l’équipe professionnelle. Pour dzfoot, il a donné les raisons de son départ de son club formateur.

ASSE : Fael Ahmane, « cette décision de partir est commune... »

Arrivé au centre de formation de l’ ASSE à l’âge de 5 ans, Fael Ahmane quitte le club stéphanois à 18 ans. Il part sans avoir obtenu de premier contrat professionnel sous le maillot des Verts. « Cette décision de partir est commune aux deux parties. Je souhaitais voir autre chose après 14 saisons chez les Verts, et le club en a convenu également », a-t-il justifié. « Je ne retiens que le meilleur de mes années à l'AS Saint-Étienne. Les conditions de travail étaient vraiment excellentes et j'ai côtoyé de très bons formateurs qui m'ont permis de progresser chaque année », a ajouté le défenseur. Fael Ahmane part sans avoir une dent contre l’ ASSE. Bien au contraire, il se dit fier d’avoir été formé à l'académie de l’ASSE et d’y avoir passé tant d’années.

« Je suis arrivé, un peu par hasard à l'AS Saint Étienne, à l'âge de 5 ans et demi. Le club organisait une journée découverte, je lui ai plu, et les responsables m'ont retenu. Je n'ai plus quitté le club jusque-là. J'ai progressé au sein des différentes équipes de jeunes. Ces deux dernières saisons, j'ai évolué en Nationaux, d'abord en U-17 où j'étais le capitaine de l'équipe, puis cette saison avec les U-19 », a-t-il expliqué. L’arrière latéral gauche est en ce moment en Égypte avec la sélection U20 de l'Algérie. Il participe à la Coupe arabe des Nations.