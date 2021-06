Barça Mercato : Messi, une date fixée pour sa prolongation ?

Publié par Timothée Jean le 22 juin 2021 à 13:30

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi est partagé entre une prolongation avec le FC Barcelone et un départ vers un nouveau club cet été. Une hésitation qui inquiète les dirigeants catalans. Le Barça aurait fixé une deadline à l'attaquant argentin pour trancher.

Le Barça s’impatiente pour Lionel Messi

« Les chaussures de Leo Messi continueront à fouler la pelouse du Camp Nou. Il veut rester. Je n'envisage pas de réponse négative. Mais ce n'est pas facile. On fait ce qu'on peut. Il n'a pas besoin d'être séduit, il est déterminé si une série de circonstances le poussent à rester », a récemment déclaré Joan Laporta.Le président du Barça se montre très optimiste concernant la future prolongation de la Pulga, expliquant que le club catalan souhaite boucler sa signature « le plus tôt possible. Les choses se présentent bien, mais rien n'est encore fait ». Lié au Barça jusqu’en juin 2021, Lionel Messi hésite à parapher un nouveau bail avec le Barça. Cette situation pourrait alors profiter à ses courtisans.

Le PSG et Manchester City surveillent l’évolution de ce dossier avec une attention particulière, de quoi inquiéter les dirigeants du Barça ? Le suspense est toujours entier puisque l’Argentin est parti disputer la Copa America avec sa sélection nationale et qu’aucun mouvement ne sera réalisé avec la fin du parcours argentin. Pourtant en Catalogne, on commence à perdre patience concernant la future prolongation du sextuple Ballon d’Or.

L’avenir de Messi réglé avant le 1er juillet 2021

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le fait de voir Lionel Messi libre de tout contrat pourrait effriter l’image du FC Barcelone. À tel point que la direction du Barça essaye de l’étouffer dans l’œuf, en obtenant la signature de l’Argentin avant le 1er juillet prochain. Le Barça s’est fixé cette deadline et l’aurait fait savoir à sa star de toujours.

Le média catalan assure que le Barça a demandé à son capitaine de mettre fin à toutes ces spéculations sur son avenir en tamponnant sa signature sur un contrat préétabli avant le 1er juillet prochain. Pour l’heure, Lionel Messi n’a pas encore pris de décision définitive concernant la suite de sa carrière, mais sa priorité reste une prolongation avec le FC Barcelone. Sa décision finale devrait tomber dans les prochains jours.