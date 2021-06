PSG Mercato : Georginio, Messi manoeuvrait contre le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2021 à 20:31

Joueur de Liverpool FC de 2016 à 2021, Georginio Wijnaldum a rejoint le PSG. Lionel Messi tentait pourtant de le détourner en faveur du FC Barcelone, mais il a échoué devant l’ogre Parisien.

Mercato PSG : la flatterie de Messi pour détourner Georginio

C’est bien au Paris Saint-Germain que va évoluer Georginio Wijnaldum la saison prochaine. Le joueur néerlandais de 30 ans a pourtant été très proche de s’engager avec le FC Barcelone. Lionel Messi, star du club Blaugrana et directeur sportif officieux, avait déjà validé l’option Gini, mais avait oublié de compter avec la détermination du PSG, nouveau propriétaire du milieu de terrain.

C’est l’agent de l’ancien milieu défensif de Liverpool (capable d’évoluer au poste de milieu central) qui évoque en personne la manoeuvre de la star Argentine de Barcelone. Lors de son passage dans le podcast Here We Go, le représentant du nouveau joueur du Paris SG a expliqué qu’au plus chaud des manœuvres du FC Barcelone pour engager son poulain, Lionel Messi s’est livré à un compliment très flatteur sur son protégé, lequel compliment n’a pas laissé indifférent ce dernier.

« C’était évidemment un grand compliment que Lionel Messi soit franc et qu’il valide l’arrivée de Gini au Barça », avoue Humpry Nijman avant d’ajouter : « Gini a perçu cela comme un très très grand compliment ».

Seulement, les compliments de Messi n’ont pas résistés aux charmes des nombreux billets de banque proposés par le PSG au joueur. L’idée pour ce dernier de jouer aux côtés de jeunes stars comme Neymar, Kylian Mbappé en plus de mieux gagner sa vie l’a emporté devant la reconnaissance de circonstance de l’ attaquant du Barça.

À quand la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone ?

Il faut noter que Lionel Messi est lui-même dans le viseur des dirigeants parisiens. Le joueur offensif argentin avait demandé à quitter le FC Barcelone la saison dernière. Depuis le début du mois de juin, plusieurs journalistes ont affirmé que la prolongation du contrat de Lionel Messi au Barça n’était plus loin. Le buteur argentin de 33 ans doit signer un nouveau contrat allant jusqu’en juin 2023. Mais à ce jour, il n’a toujours pas prolongé et personne ne sait la date de sa prise de nouveaux engagements avec les Catalans.

Si les tractations en cours venaient à échouer, le Paris SG serait une vraie alternative pour la star. Leonardo, directeur sportif parisien, avait fait savoir que son club n’allait pas se priver de lancer une tentative en cas d’existence de la moindre opportunité de débaucher Lionel Messi. Le joueur veut une équipe ambitieuse au FC Barcelone et conditionne sa signature d’un nouveau bail à la qualité de l’effectif que va présenter le club la saison prochaine.

Quoi qu’il en soit, le néerlandais Georginio Wijnaldum qu’il semble apprécier est déjà à Paris. S’il rêve toujours d’évoluer à ses côtés, Messi n’aura qu’à accorder sa signature au PSG au grand bonheur des supporters parisiens.