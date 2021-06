OL Mercato : Thiago Mendes à la place de Gerson ? Réponse de Juninho

Publié par ALEXIS le 22 juin 2021 à 15:30

Pour remplacer Gerson, transféré à l’ OM, Flamengo a pensé à Thiago Mendes, qui veut quitter l’ OL. L’intérêt du club brésilien a fait réagir Juninho. Il ne confirme pas de contact entre la direction lyonnaise et le club de Rio de Janeiro pour le milieu de terrain brésilien.

OL : Flamengo veut Thiago Mendes pour remplacer Gerson

L’Olympique de Marseille a arraché Gerson à Flamengo pour un montant de 20 M€. Pour remplacer le milieu brésilien de 24 ans, les Mengao lorgnent son compatriote Thiago Mendes de l’ OL, d’après les indiscrétions de Globoesporte. Et ils ont vu juste, car ce dernier a informé le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais de son envie de quitter le club rhodanien. « Peut-être que l'idéal est qu'il parte et lui aussi a un peu envie de partir. On a discuté avec lui », avait confirmé Juninho parlant de Thiago Mendes. En tout cas, l’ OL reste attentif aux offres qui vont arriver sur son bureau pour l’ancien joueur du LOSC. « Si on reçoit une proposition, on va bien l'écouter », a indiqué le dirigeant brésilien des Gones.

Juninho nie tout contact avec Flamengo pour Mendes

Cependant, Lyon ne confirme pas de contact avec Flamengo pour le milieu défensif de 29 ans. « Il n’y a pas eu de contact avec l’ OL. Peut-être qu’ils ont parlé avec l’agent (de Thiago Mendes, ndlr). En tout cas, nous n’avons aucun intérêt à le prêter », a déclaré Juninho au site Torcedores. En effet, Flamengo a certes encaissé un gros chèque sur le transfert de Gerson, mais n’a pas l’intention de le réinvestir dans le mercato. Il songerait plutôt à se faire prêter les services du n°23 lyonnais. Pour rappel, le natif de Sao Luis a été recruté par Jean-Michel Aulas à Lille OSC pour 22 M€ en juillet 2019. Sa cote est en baisse et elle est estimée à 15 M€.