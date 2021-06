OM Mercato : Un ancien joueur du PSG lorgné par l' OM

Publié par Timothy le 22 juin 2021 à 18:30

Pour offrir à Jorge Sampaoli une équipe compétitive dès la saison prochaine, l’ OM et Pablo Longoria s’activent sur le marché des transferts. 14 départs et 11 arrivées. C'est ce qu'a promis Pablo Longoria aux supporters marseillais durant ce mercato estival. Et le train est déjà en route. Les dirigeants marseillais lorgnent depuis plusieurs jours la situation d'un ancien joueur du PSG et international français.

Car du côté de l' OM, les départs s'enchaînent : Florian Thauvin, Valère Germain, Saif-Eddine Khaoui, et d'autres joueurs sont sur le palier (Milik, Benedetto). Ce qui oblige les olympiens à devoir remodeler son secteur offensif lors de ce mercato. Si la piste Konrad de la Fuente avec le Barça se rapproche d'un accord, l' OM se prépare à accueillir un joueur en provenance d'Espagne, que les français connaissent bien. Un dénommé Kevin Gameiro.

L' OM propose un contrat de deux ans à Gameiro

D'après RMC Sport, l'international français de 34 ans, qui enregistre 13 sélections dont 3 buts inscrits, est en fin de contrat à Valence. Plusieurs clubs français lorgnent l'ancien tricolore, mais c'est bien l'Olympique de Marseille qui a l'avantage dans ce dossier. Kevin Gameiro qui n'est pas contre l'idée de rejoindre le club olympien. Il a d'ailleurs déjà été contacté et un contrat d'une durée de deux ans, soit jusqu'en 2023 est évoqué.

Kevin Gameiro rappelle forcément des souvenirs à certains. En 2005, il débute sa carrière professionnelle au RC Strasbourg. En 2008, il rejoint le FC Lorient où il ne tarde pas à confirmer les espoirs qui sont placés en lui. Il devient d'ailleurs l'un des atouts offensifs majeurs des Merlus, en inscrivant 11 buts et en délivrant 8 passes décisives en 37 matchs de Ligue 1. Courtisé par plusieurs clubs dont Valence, Gameiro signe finalement au Paris Saint-Germain en juin 2011 pour une durée de quatre ans, sur la base d'un transfert avoisinant les 14 millions d'euros.

En 2013, il prend la direction de l'Espagne. Il défend d'abord les couleurs du FC Séville pendant trois ans, puis celles de l'Atlético de Madrid pendant deux ans, avant de rejoindre Valence, club auquel il est attaché depuis 2018. L'attaquant français a déjà croisé sur sa route Pablo Longoria, alors directeur sportif de Valence de 2018 à 2019. Vainqueur à quatre reprises de la Ligue Europa avec Séville puis l'Atlético, Gameiro s'est un peu perdu des radars depuis deux ans. Il sort d'une saison compliquée, avec seulement quatre buts inscrits en 27 apparitions. Sur le site spécialisé Transfermarkt, Kevin Gameiro a eu une valeur marchande de 3 millions d'euros.