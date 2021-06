PSG Mercato : L’arrivée d’Achraf Hakimi bouclée dans 72 heures ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2021 à 18:00

Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, qui a déjà passé sa visite médicale, Achraf Hakimi pourrait être le troisième renfort estival du PSG. Leonardo se rapproche de plus en plus d’un accord avec l’Inter Milan.

Mercato PSG : Achraf Hakimi a choisi le Paris SG

« Des deux, le seul qui quittera l'Inter est Hakimi. L'Inter nous a dit qu'ils devaient vendre un joueur et ils l'ont déjà choisi. Hakimi est le seul qui peut aller dans différentes équipes en Europe. » Alejandro Camano, qui représente également Lautaro Martinez, a mis un terme aux rumeurs concernant l’aventure de son poulain Achraf Hakimi et le club italien. Arrivé l’été passé en direction du Real Madrid pour 45 millions d’euros, le latéral droit va déjà faire ses valises et quitter l’Inter Milan malgré un contrat courant jusqu’en 2025. Si plusieurs clubs européens, dont Chelsea, sont prêts à faire des folies pour lui, l’international marocain sait déjà où il veut poursuivre sa carrière.

D’après les informations des médias italiens, Hakimi a fait le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Poussé par sa compagne Hiba Aboukhris Benslimane, mieux connue sous le nom de Hiba Abouk, une actrice tunisienne espagnole qui veut relancer sa carrière à Paris, le défenseur de 23 ans a déjà donné son accord à Leonardo sur la base d’un contrat de cinq ans et un salaire de 8 millions d’euros plus des bonus de 2 à 3,5 millions d’euros. L’affaire devrait se régler rapidement entre les deux clubs.

Une offre décisive de Leonardo pour Achraf Hakimi

D’après les informations de Sky Sport, le Paris Saint-Germain s’apprête à transmettre une dernière offre de 75 millions d’euros, bonus inclus. Une somme qui se rapproche des 80 millions demandés réclamés par le nouveau champion d’Italie. Toujours selon le média transalpin, un accord pourrait être trouvé dans les trois prochains jours. Sauf revirement de dernière minute, Hakimi va devenir la troisième recrue du PSG après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma.