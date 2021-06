PSG Mercato : Al-Khelaïfi prépare une grosse surprise à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2021 à 20:55

Nasser Al-Khelaïfi a promis un mercato des plus actifs pour le PSG cet été. Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma sont déjà passés sous pavillon parisien. Mais le président du club de la capitale n’en a pas encore fini avec le renforcement de son équipe.

Mercato PSG : Vers le retour d’un ancien défenseur parisien

C’est la grosse information du jour. Alors que Sergio Ramos est annoncé tout proche de s’engager en faveur du Paris Saint-Germain et que son ancien coéquipier du Real Madrid, Raphaël Varane pourrait bien le suivre, Nasser Al-Khelaïfi, lui, aurait un tout autre rêve au poste de défenseur central. En effet, d’après les dernières informations du site Le 10 Sport, le président du PSG aimerait faire revenir David Luiz pour aider Marquinhos et Presnel Kimpembe au niveau de la charnière centrale.

Passé par le PSG entre 2014 et 2016, l’international brésilien de 34 ans a laissé de bonnes impressions au dirigeant qatari qui « aimerait beaucoup le voir revenir à Paris. » Libre le 30 juin, David Luiz n’a pas été prolongé par Arsenal et ne coûtera donc pas un euro aux Rouges et Bleus en cas d’offensive. Toutefois, « ce dossier n’a pas encore été validé par Mauricio Pochettino, ni par Leonardo », précise le média sportif. Mais ce n’est pas tout puisque le Paris SG n’est pas le seul club français intéressé par un retour de David Luiz en Ligue 1.

Le PSG à la lutte avec l’ OM et Rennes pour David Luiz

Toujours selon la même source, le Stade Rennais s’est lui aussi positionné pour tenter d’attirer l’ancien défenseur de Chelsea. Pour convaincre le compatriote de Neymar, le club breton est prêt à lui offrir un contrat de deux ans avec un salaire qui correspond à son statut. Mais le premier club de Ligue 1 à avoir fait les yeux doux au natif de Diadema se nomme l’OM. Depuis plusieurs jours déjà, le journal La Provence a confirmé que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sont unanimes sur le profil de David Luiz.

Les dirigeants marseillais lui ont même déjà transmis une proposition contractuelle de deux saisons assortie d’un joli salaire. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est même annoncé au Brésil pour tenter d’aller arracher un accord au joueur. Auteur de 20 matches et 1 but en Premier League cette saison, l’ancien partenaire de Thiago Silva à Paris pourrait ainsi faire son grand retour en France d’ici le 30 août et la fin du mercato estival.

Le10Sport précise toutefois que « la concurrence parisienne n’est pas dangereuse, pour le moment, pour l’OM ou Rennes, bien plus avancé à l’heure actuelle », le dossier ne faisant pas l’unanimité en interne.