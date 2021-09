OM Mercato : Longoria peut y croire pour cette signature à 0€

Publié par Ange A. le 03 septembre 2021 à 07:55

Si le mercato estival a officiellement fermé ses portes, Pablo Longoria peut toujours espérer du renfort à l’Olympique de Marseille. La voie vient d’ailleurs de se dégager pour une vieille cible toujours libre de tout contrat.

Pablo Longoria toujours en lice pour un ancien du PSG à 0€

Avec Amine Harit, l’Olympique de Marseille a enregistré sa 11e recrue cet été. Le milieu de terrain marocain est prêté par Schalke 04 cette saison. Alors que le mercato estival a officiellement fermé ses portes, Pablo Longoria voudrait encore piocher sur le marché des transferts. Le président de l’ OM n’a pas renoncé à David Luiz. L’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, de Chelsea ou encore d’Arsenal est toujours libre de tout contrat. Le défenseur central peut donc toujours s’engager librement avec le club de son choix. Selon les informations de la presse italienne, le dirigeant marseillais peut toujours espérer frapper un nouveau coup à zéro euro en recrutant le joueur de 34 ans.

Un prétendant en moins pour David Luiz

Présenté comme un concurrent de l’Olympique de Marseille dans ce dossier, la Lazio Rome n’aurait pas l’intention de recruter David Luiz. Il Messaggero assure que l’autre grand club de la capitale italienne n’a pas de vue sur le Brésilien. Pour la publication transalpine, le défenseur a été proposé à la direction du club romain. Mais celle-ci n’a pas manifesté d’intérêt, encore moins Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur des Banciocelesti. Une nouvelle qui devrait notamment ravir le président de l’ OM. Lequel devra néanmoins se montrer plus convaincant que certaines écuries brésiliennes et portugaises intéressées par l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Des intérêts de l’Atlético Mineiro, Flamengo, Benfica et du Sporting Lisbonne ont récemment été révélés par la presse brésilienne.