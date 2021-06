PSG Mercato : Ronaldo en route pour Paris, ça devient sérieux !

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2021 à 01:55

À un an de la fin de son engagement avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo est annoncé du côté du PSG. L’affaire devient même sérieuse entre le club parisien et le buteur de la Juve.

Cristiano Ronaldo de plus en plus proche du PSG

Visiblement, Nasser Al-Khelaïfi est bien décidé à améliorer son Paris Saint-Germain comme il l’avait promis avant l’ouverture du mercato estival. Alors que Georginio Wijnaldum (30 ans), en fin de contrat avec Liverpool, a déjà signé jusqu’en 2024, et que l’ancien gardien de but de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma (22 ans), a déjà passé sa visite médicale, le Paris Saint-Germain continue son marché des gros coups. Ce mardi, le Corriere dello Sport assure que Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo, s’apprête à rencontrer les dirigeants de la Juventus Turin afin de faire le point sur la situation de la star portugaise.

Poussé vers la sortie depuis le retour sur le banc de Massimiliano Allegri, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid pourrait notamment quitter la Vieille Dame cet été. Si son nom a été longtemps associé au Real Madrid et à Manchester United, Ronaldo a de fortes chances de débarquer au Paris Saint-Germain d’ici le 31 août.

« Jorge Mendes entre en scène : le puissant agent débarque à Milan pour son deuxième voyage en Italie en quelques semaines. Il est logique d’imaginer un nouveau contact avec la direction de la Juventus pour commencer progressivement à clarifier la situation. C’est CR7 qui tranchera, en fonction des propositions qui seront sur la table. S’il y en a, en fait. Mendes prend la température auprès de plusieurs clubs et le thermomètre dit : Real Madrid froid, Manchester United tiède et peu disposé à aller au-delà d’une proposition de 20 millions d’euros par saison, le PSG plus chaud. Et c’est à l’ombre de la tour Eiffel que l’agent a été signalé ces derniers jours », explique le quotidien sportif.

Outre Sergio Ramos et Raphaël Varane, le PSG pourrait mettre la main sur Cristiano Ronaldo. Surtout que Kylian Mbappé aurait demandé à partir cet été selon Daniel Riolo de RMC.

Ronaldo, gros coup de théâtre à venir à la Juve ?

Si la tendance est à un départ du quintuple Ballon d’Or, Calciomercato indique de son côté que rien n’est encore totalement décidé pour l’avenir de Cristiano Ronaldo. En effet, selon les indiscrétions recueillies par le média transalpin, la Juventus Turin n’exclut plus désormais de prolonger le contrat de son attaquant de 36 ans d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2023. La Juve veut garder l’international portugais dans ses rangs jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais la direction du club attend de connaître ses réelles intentions avant de passer à l’action. Toujours selon la même source, les Bianconeri ont fixé une échéance à Ronaldo pour qu’il donne sa réponse.

Affaire à suivre donc pour le Paris SG et la Juventus Turin…