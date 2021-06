OM Mercato : Longoria proche de boucler un joli coup en attaque

Publié par Timothée Jean le 23 juin 2021 à 00:55

À la tête de l’ OM, Pablo Longoria travaille avec Jorge Sampaoli sur le marché des transferts. Et aux dernières nouvelles, la direction marseillaise serait proche de s’attacher les services d’un nouveau renfort offensif.

OM Mercato : Ça sent bon pour Kevin Gamiero

Le renforcement du secteur offensif est l’une des priorités du mercato estival de l’OM. En effet, Jorge Sampaoli ne semble pas trop compter sur Dario Benedetto, annoncé sur le départ cet été. L’entraineur marseillais voudrait en effet attirer un nouvel attaquant cet été pour épauler efficacement Arkadiusz Milik la saison prochaine. Les recruteurs marseillais multiplient alors les pistes offensives et l’une d’entre elles mènerait à Kevin Gameiro.

Un dossier intéressant pour l’OM d’autant plus que le buteur français connait bien la Ligue 1 pour avoir évolué au PSG durant trois saisons (2013-2016). Aussi, l’ancien Parisien est en fin de contrat avec Valence et pourrait rejoindre gratuitement le club phocéen cet été. Confronté à des soucis financiers, l’Olympique de Marseille ne compte pas laisser filer cette opportunité à zéro euro. Dans son édition du jour, RMC Sport dévoile de nouveaux détails sur ce dossier. Le club phocéen a déjà entamé des négociations avec Kevin Gameiro et lui proposerait un contrat de deux ans soit jusqu’en 2023 pour le convaincre de rejoindre Marseille. Cette proposition marseillaise ne laisse pas insensible l’ancien Parisien.

Pablo Longoria donnera un coup d’accélérateur au dossier

La source révèle que Kevin Gameiro ne serait pas contre l’idée de revêtir la tunique de l' OM la saison prochaine, mais le plus dur restera à faire : s'entendre sur les exigences salariales du joueur de 34 ans. C’est dans ce sens que le président Longoria envisage de donner un coup d’accélérateur à ce dossier qu’il veut voir aboutir. L’OM a probablement un atout majeur dans ce dossier, aux dirigeants marseillais de mettre tout en oeuvre pour finaliser sa signature.