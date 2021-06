Barça Mercato : L’offre surprise de l’Inter Milan pour Jordi Alba

Publié par Timothée Jean le 23 juin 2021 à 13:32

Alors que son contrat expire en juin 2024 avec le FC Barcelone, Jordi Alba pourrait changer d’air dès cet été. L’Inter Milan a pris tout le monde de vitesse en formulant une offre concrète pour son transfert.

Barça Mercato : Jordi Alba vers un transfert à l’Inter Milan ?

Alors que l’incertitude plane sur l’avenir de Lionel Messi qui refuse jusqu’ici de prolonger son bail expirant le 30 juin prochain, le FC Barcelone risque de perdre l’un de ses titulaires dans les semaines à venir. En effet, Jordi Alba est dans le viseur de l’Inter Milan, l’actuel champion d’Italie. Le club italien serait même passé à la vitesse supérieure pour arracher sa signature.

Comme le révèle le Mundo Deportivo, l’Inter Milan aurait formulé une offre au Barça pour Jordi Alba. Si le montant n’a pas été dévoilé, la source indique par ailleurs que les dirigeants milanais aimeraient inclure quelques joueurs dans la transaction afin de valider sa signature. Un montage financier qui pourrait convaincre la direction barcelonaise. En attendant de connaître la réponse des dirigeants du Barça, il faudra aussi connaître la position du joueur de 32 ans.

Jordi Alba devra trancher

Pour l’instant, le mercato estival n’est pas vraiment la priorité de Jordi Alba. Convoqué en équipe d’Espagne pour disputer l’Euro 2020, le latéral gauche va faire son maximum pour amener son pays le plus loin possible dans cette compétition européenne. Et au mois de juillet, il sera l’heure de prendre une décision par rapport à son avenir.

Recruté en juillet 2012 en provenance de Valence CF contre un chèque de 10 millions d’euros, l’arrière gauche espagnol est lié au Barça jusqu’en juin 2024. Le capitaine espagnol n’a jamais caché son envie de terminer sa carrière en Catalogne, mais l’envie de relever un nouveau challenge sous d'autres cieux pourrait lui faire changer d’avis.