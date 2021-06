ASSE : Rachat, Quillot se repositionne après son échec à Bordeaux

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 15:00

L’ ASSE est sur le marché et la structure mandatée pour recevoir et sélectionner les meilleurs dossiers de candidature n’a toujours pas rendu son verdict. Entre-temps, on apprend que Didier Quillot tente de nouveau d’acquérir le club ligérien, après le rejet de son dossier à Bordeaux.

ASSE : Quillot se repositionne pour l'AS Saint-Étienne

Contrairement à l’ ASSE, toujours sur le marché, Bordeaux a trouvé preneur en la personne de Gérard Lopez, ex-propriétaire du LOSC. Didier Quillot, candidat à la reprise des Girondins, a vu son dossier rejeter. Mais après cet échec, l’ancien directeur général exécutif de la LFP s’est positionné sur le dossier stéphanois d’après les informations de Mohamed Toubache-TER. En effet, Didier Quillot revient sur les rangs pour l’AS Saint-Étienne, car il avait déjà manifesté son intérêt avant de postuler à Bordeaux.

« Après son échec cuisant à Bordeaux, voilà que Didier Quillot, dans un geste du désespoir, vient de se rapprocher de Bernard Caïazzo… pour évoquer le rachat de l’ ASSE », a informé l’Insider, tout en indiquant que l’ex-DG de la Ligue de Football Professionnel « n’avait tout bonnement pas les fonds/les garanties financières » pour racheter le club.

Caïazzo réticent à l’idée de vendre Sainté ?

Pour rappel, le président directoire de Sainté, Roland Romeyer, a indiqué en mai dernier que l'on en saura un peu plus sur le dossier de la vente de son club à partir du 1er juillet 2021. Contrairement à son associé, Bernard Caïazzo, président du Conseil de surveillance des Verts, serait réticent dans le dossier de vente, retardant ainsi le processus de cession de l' ASSE, d'après les indiscrétions de la source.