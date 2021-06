PSG Mercato : Achraf Hakimi pourrait arriver d’ici lundi

Publié par Gary SLM le 23 juin 2021 à 14:02

C’est l’effervescence au PSG pour ce mercato estival. Achraf Hakimi pourrait quitter l’Inter Milan pour le Paris Saint-Germain avant lundi prochain.

Le PSG optimiste pour Achraf Hakimi

La recherche d’un latéral droit avait conduit Leonardo, le directeur sportif du PSG, à cibler Achraf Hakimi la saison dernière. Si la crise provoquée par la Covid-19 a obligé le club de la capitale à être raisonnable, les choses s’annoncent différentes cet été. Le Paris Saint-Germain s’est en effet mis d’accord avec le joueur international marocain sur les lignes de son contrat. Il devrait signer pour une durée de cinq ans contre un salaire estimé à 10 millions d’euros par saison. L’ancien joueur du Borussia Dortmund attendait un accord entre les dirigeants des deux clubs pour s’envoler vers Paris.

Une offre de 70 millions d'euros du PSG

Il semble que l’accord attendu entre les dirigeants du club parisiens et les Nerazzurri ne soit plus très loin. En effet, selon Foot Mercato, le club italien serait proche d’accepter l’offre du PSG. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi avaient en effet fait plusieurs offres pour le transfert d’Achraf Hakimi sans tomber d’accord avec leurs homologues de Serie A. Il faut dire que l’interférence de Chelsea sur ce dossier ne facilitait pas les choses.

En même temps que les responsables du PSG émettaient des offres pour débloquer la situation, les Blues proposaient d’inclure certains de leurs joueurs dans la transaction, ce qu’a fort heureusement refusé l’Inter Milan. Face à la concurrence, le Paris Saint-Germain n’avait pas d’autres choix que d’améliorer sa proposition et c’est ce qui a été fait avec la nouvelle offre estimée à 70 millions d’euros.

Inter Milan : Hakimi poussé à Paris par sa compagne

La dernière proposition des Parisiens, même si elle est proche des 80 millions d’euros exigés par l’Inter Milan, ne permet pas encore de dire que l’affaire est bouclée. D’après le média sportif, les champions d’Italie attendent une dernière offre du Paris SG dans les heures ou jours à venir avant de valider le ticket de sortie de Achraf Hakimi de leur effectif. Leonardo et ses dirigeants étudient la question du geste supplémentaire à faire très prochainement. Grâce à la compagne du latéral droit, fan de Paris, qui mettrait la pression, le joueur est pratiquement certain de s’afficher au Parc des Princes avec le maillot Rouge et Bleu dans les prochaines semaines.

Foot Mercato croit savoir que le dossier du latéral droit et aller international marocain va être bouclé d’ici dimanche. Le joueur pourrait donc déjà arriver à Paris vers lundi pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat. Achraf Hakimi a disputé 45 matchs avec l’Inter Milan et a inscrit 7 buts toutes compétitions confondues.