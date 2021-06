OM Mercato : Guendouzi à Marseille, une première date tombe !

Publié par Timothée Jean le 23 juin 2021 à 16:02

L'arrivée de Mattéo Guendouzi à l' OM se confirme un peu plus. Le milieu de terrain français pourrait quitter Arsenal pour l’Olympique de Marseille d'ici lundi prochain.

L’ OM confiant pour Mattéo Guendouzi

Après Gerson, l’ OM pourrait rapidement enregistrer son deuxième renfort lors de ce mercato estival. En effet, les dirigeants marseillais, après avoir marchandé jusqu'au bout, sont finalement tombés d’accord avec leurs homologues du FC Barcelone concernant la venue de Konrad de la Fuente. L’arrivée de la pépite du Barça devrait être officialisée d’ici vendredi. Mais l’ OM ne compte pas s’arrêter là.

En quête d’un second renfort dans l’entrejeu, le club phocéen s’active en coulisses pour boucler un dossier assez compliqué, à savoir celui de Mattéo Guendouzi. Le milieu de terrain d’Arsenal est actuellement l’une des cibles prioritaires de l' OM. Le club serait déjà tombé d’accord avec le joueur de 22 ans sur les lignes de son futur contrat et il ne resterait plus qu’à trouver un accord économique avec les Gunners pour officialiser son transfert à Marseille. Sauf que le prix demandé par Arsenal semble hors de portée pour l’Olympique de Marseille.

Selon La Provence, Arsenal réclamerait pas moins de 20 M€ pour laisser filer son joueur prêté la saison dernière au Hertha Berlin. Il n’est pas évident que le club phocéen réponde favorablement à ces exigences financières, ce qui a alors alerté le Benfica Lisbonne. Toutefois, l’ OM reste très confiant pour Mattéo Guendouzi. La source révèle en effet que son transfert à Marseille a de grandes chances d'aboutir au cours des prochains jours.

Un transfert bouclé d’ici lundi prochain ?

D’après les informations du média provinçal, la direction de l’ OM continue de maintenir le contact avec Arsenal pour Mattéo Guendouzi. Les discussions entre les deux écuries avancent positivement et les choses progressent rapidement. La source croit savoir que le dossier de l’international français espoir sera bouclé d’ici lundi prochain. Mattéo Guendouzi pourrait donc s’engager en faveur de l’OM dès la semaine prochaine, si tout se passe bien.