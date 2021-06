OM Mercato : Une autre grosse menace pour Mattéo Guendouzi

Publié par Timothée Jean le 21 juin 2021 à 18:00

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a fait de Mattéo Guendouzi l’une de ses priorités estivales. Mais les choses se compliquent de plus en plus pour l’ OM dans ce dossier.

OM Mercato : Ça coince pour Mattéo Guendouzi

Après avoir officialisé le transfert de Gerson en provenance de Flamengo et bientôt celui Konrad de la Fuente, l’Olympique de Marseille rêve de frapper un troisième coup estival avec Mattéo Guendouzi. Mais le dossier de l’international espoir français est loin d’être acquis. Et pour cause, le milieu de terrain, prêté au Hertha Berlin la saison dernière, est encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Arsenal, qui hésite à céder son joueur.

À en croire les dernières informations livrées par La Provence, le club londonien réclame toujours une offre comprise entre 12 à 15 M€ pour le transfert de Mattéo Guendouzi, quand l’Olympique de Marseille tente de négocier à un montant sensiblement inférieur, aux alentours de 10 M€. Une proposition marseillaise que n’approuvent pas vraiment les Gunners. Si Mattéo Guendouzi a trouvé un accord avec Pablo Longoria pour un salaire intéressant, les négociations entre les deux écuries traînent. Et le club marseillais pourrait se faire griller la politesse par le Benfica dans ce dossier.

L' OM devancé par Benfica pour Mattéo Guendouzi ?

Le journal A Bola affirme en effet que le club portugais est de plus en plus enclin à recruter Mattéo Guendouzi. Les dirigeants portugais ont entamé des négociations avec le club anglais et l’offre du Benfica serait même plus avantageuse que celle proposée par l’ OM. Reste à voir si cette option du Benfica intéresse Arsenal, qui a surtout besoin de cash pour combler de gros déficits financiers. De toute évidence, les prochains jours permettront d’y voir plus clair dans ce qui ressemble déjà à l’un des feuilletons du mercato.