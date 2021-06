PSG Mercato : Sergio Ramos va signer, les raisons de son choix

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2021 à 18:32

Sergio Ramos va s’engager avec le PSG après avoir quitté le Real Madrid, libre de tout contrat. Les raisons du choix du défenseur central espagnol pour le Paris Saint-Germain sont désormais connues.

Sergio Ramos révèle son envie de rejoindre le PSG

Où évoluera Sergio Ramos la saison prochaine ? Après seize années de bons et loyaux services, l’international espagnol a quitté le Real Madrid, faute d’accord avec Florentino Pérez pour prolonger son contrat qui expire le 30 juin. Le champion du monde 2010 a d’ores et déjà fait ses adieux à son club de coeur lors d’une conférence de presse. Mais à 35 ans, le désormais ancien capitaine du club madrilène ne compte pas encore raccrocher les crampons.

Annoncé un peu partout en Europe, notamment chez les plus grands, Sergio Ramos sait où il veut poursuivre sa carrière. En effet, d’après les informations de la Cadena Cope, le natif de Camas a annoncé à certains de ses anciens coéquipiers du Real Madrid qu'il va rejoindre le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Un choix qui n’est pas anodin selon un autre média espagnol.

Pourquoi Sergio Ramos souhaite venir au PSG ?

Alors que plusieurs sources locales et espagnoles ont déjà confirmé l'arrivée de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, le quotidien espagnol La Razon est revenu sur les raisons qui ont milité en faveur des Rouges et Bleus. Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, le quadruple champion d’Europe était à la recherche d’un nouveau challenge dans un club compétitif, mais également un club à même de lui proposer un engagement sur deux ans, alors que le Real Madrid ne lui offrait qu’une rallonge d’une saison.

« Depuis que son départ du Real Madrid semble clair, l’ancien capitaine madrilène a toujours considéré l’option du PSG comme sa préférée. C’est le seul club européen qui peut répondre aux attentes sportives de Ramos. Ce serait également le seul club qui serait prêt à le signer pour deux saisons, une exigence qui a ruiné sa négociation avec Madrid », explique le média généraliste. Ensuite, la présence à Paris de joueurs que Ramos apprécie, comme Neymar et Keylor Navas, l’a aussi incité à snober les deux Manchester pour rejoindre le PSG.

« Neymar et Keylor Navas l’attendent à bras ouverts et ont convaincu le reste de l’équipe du grand apport sportif de l’Espagnol qui a remporté 4 champions et une Coupe du monde, parmi de nombreux autres titres. Autre chose déterminante : un entraîneur comme Mauricio Pochettino qui le connaît et qui parle la même langue. Une autre raison qui a fait pencher la balance est la ville de Paris, destination favorite de sa famille », ajoute La Razon. Après Georginio Wijnaldum et bientôt Gianluigi Donnarumma, Ramos pourrait être le troisième grand coup de Leonardo durant ce mercato.