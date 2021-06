Stade Brestois : Michel Der Zakarian justifie sa signature

Publié par Ange A. le 24 juin 2021 à 05:00

Nouvel entraîneur du Stade Brestois, Michel Der Zakarian s’est exprimé sur son arrivée dans le Finistère. Le technicien de 58 ans en a profité pour envoyer un message à la concurrence pour la saison à venir.

Les raisons de la signature de Der Zakarian au Stade Brestois

Après quatre ans sur le banc du Montpellier Hérault, Michel Der Zakarian s’est trouvé un nouveau challenge en Ligue 1. Libre, le technicien arménien s’est engagé avec le Stade Brestois pour deux années, plus une en option. En conférence de presse, l’ancien entraîneur du MHSC a expliqué pourquoi son choix s’est porté sur Brest. Il dit avoir été séduit par les installations, le discours du directeur sportif Grégory Lorenzi et celui de la direction. L’ancien coach de Montpellier est également emballé par le projet de son nouveau club. « C’est un club qui a envie de grandir et faire de belles choses. J’aborde ce challenge avec beaucoup d’envie. Je suis très pressé de retrouver le groupe pour travailler », a-t-il confié selon les propos relayés par Ouest France.

Les ambitions de Der Zakarian avec Brest

Durant sa présentation à la presse, Michel Der Zakarian s’est également projeté sur la saison à venir. Dans un premier temps, il souhaite davantage connaître son nouveau groupe. Avec le Stade Brestois, il espère jouer les trouble-fêtes durant le prochain exercice. « J’aborde ce challenge avec beaucoup d’envie. Je suis très pressé de retrouver le groupe pour travailler […] On va tout travailler pour d’un match à l’autre savoir changer de système. Mon objectif est d’emmerder toutes les équipes que l’on va affronter », a assuré le nouvel entraîneur de Brest. Pour rappel, le Stade Brestois a terminé à la 14e place de Ligue 1 Conforama. Michel Der Zakarian, qui a fini 8e avec Montpellier, va tenter de faire mieux avec le SB29.