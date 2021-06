RC Lens Mercato : Le Racing Club fait signer une pépite

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 23:41

Le RC Lens a consolidé le contrat de l’une de ses pépites qui s'est fait remarquer la saison dernière. La prolongation du contrat de David Pereira Da Costa a été officialisée mercredi.

RC Lens : David Pereira Da Costa rempile jusqu'en 2024

David Pereira Da Costa va poursuivre sa progression au RC Lens. Il a prolongé son bail jusqu’en juin 2024. Le club nordiste se félicite de cet accord trouvé avec un pur produit de son académie. « Est-il encore nécessaire d’insister sur le fait que le Racing (Club de Lens) fait de sa formation un des piliers de son projet sportif ? Avec la prolongation de David Pereira Da Costa, la direction envoie un nouveau signal fort aux jeunes Sang et Or. Il y a de l’avenir au Racing Club », a souligné le club. L’ailier gauche de 20 ans a débarqué chez les Sang et Or à 12 ans. Très talentueux, il a fait partie de l’équipe lensoise vainqueur de la Danone Cup face au Brésil en 2013. La saison dernière, le jeune milieu offensif a pris part à 7 bouts de matchs en Ligue 1, mais a été titulaire une seule fois. Il a marqué un but et offert une passe décisive.

Arnaud Pouille, « nous l’avons vu monter en puissance »

Arnaud Pouille, Directeur général du RC Lens, se réjouit de la poursuite de l’aventure de David Pereira Da Costa au sein de son club formateur. « Nous l’avons vu monter en puissance depuis le début de saison dernière. Il a su faire les choses comme il le fallait pour continuer à progresser et être apprécié du vestiaire. Il sent qu’il est chez lui, ici, au Racing Club de Lens. Tous les éducateurs le connaissent et cela met en valeur l’accompagnement dont il a bénéficié », a-t-il commenté. Selon le dirigeant au RCL, « David est un exemple à suivre pour les jeunes qui frappent à la porte de l’équipe première, en termes de valeurs, d’implication, d’engagement et de sérieux ».