FC Nantes Mercato : Roli Pereira de Sa signe et s'explique

Publié par ALEXIS le 24 juin 2021 à 12:19

Roli Pereira de Sa a prolongé son contrat avec le FC Nantes. Ils se sont accordés sur un an de contrat et une deuxième année en option. Après avoir paraphé les documents relatifs à son nouveau bail, le milieu offensif a livré ses premières impressions.

FC Nantes : « Je tenais vraiment à continuer l'aventure avec le FCN »

Roli Pereira de Sa était en fin de contrat au FC Nantes ce mois de juin. Mais il ne partira finalement pas du club de la Cité des Ducs. Il a fané la confiance du staff technique des Canaris qui a décidé de lui accorder un nouveau contrat d’une saison, plus une autre supplémentaire en option. Le joueur de 24 ans est heureux de poursuivre son aventure sur les bords de l’Erdre. « C’est une grande fierté que de pouvoir poursuivre dans ce club historique. Je tenais vraiment à continuer l'aventure avec le FCN parce que je suis convaincu d'avoir encore beaucoup de choses à montrer », a-t-il réagi sur le site internet officiel du club.

Libre, le jouer formé au PSG avait l’occasion de quitter les Jaune et Vert, mais a décidé de rester. Il justifie son choix. « Je ne voulais pas partir. J'ai encore plus envie aujourd'hui de montrer que je peux avoir ma place au FC Nantes, un grand Club. Avec encore plus de travail, je peux y arriver », a-t-il déclaré.

La confiance de Kombouaré envers Roli Pereira de Sa

Nommé le 11 février 2021 pour succéder à Raymond Domenech, Antoine Kombouaré a joué un rôle dans la décision du jeune joueur, en lui accordant sa confiance. « J’ai toujours eu confiance en moi… Le Club croit aussi en moi, à l'image du coach Antoine Kombouaré qui m'a donné ma chance. Il m'a montré au quotidien qu'il croyait en moi, en mon potentiel », a souligné l’ancien Parisien. Roli Pereira de Sa a annoncé la couleur sur ses ambitions. « J’ai bien évidemment envie de jouer encore plus, d'apporter mes qualités et de pouvoir aider l'équipe tout au long de la saison. […] Physiquement, j'espère ne pas être gêné par les blessures et je vais tout faire pour me sentir bien », a-t-il indiqué. Pour rappel, le natif de Mantes-la-Jolie (Yvelines) a joué 7 bouts de matchs en Ligue 1 la saison dernière.