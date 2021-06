Real Madrid, PSG Mercato : Mise au point de Pérez sur Varane

Publié par Ange A. le 25 juin 2021 à 10:00

À un an de l’expiration de son contrat, Raphaël Varane est au centre des rumeurs. Le Paris Saint-Germain et Manchester United sont notamment à l’affût pour le défenseur central des Bleus. Président du Real Madrid, Florentino Pérez a fait la lumière sur ce dossier.

Grosse révélation de Florentino Pérez dans le dossier Varane

Après Sergio Ramos, en fin de contrat, le Real Madrid pourrait perdre un autre cadre en défense cet été. Alors qu’il lui reste un an de contrat et que sa prolongation n’a toujours pas été actée, Raphaël Varane est annoncé sur le départ. Le Paris Saint-Germain et Manchester United sont notamment à l’affût pour enrôler le champion du monde tricolore. Une offensive des Reds Devils avait même été évoquée par la presse anglaise. « Faux », selon le président madrilène. Sur les ondes de Onda Cero, Florentino Pérez s’est exprimé sur la situation de son défenseur central. Le dirigeant madrilène espère discuter avec le défenseur de 28 ans après l’Euro qui bat son plein.

Pérez ouvre la porte à un départ du Real Madrid cet été

« Nous n’avons pas encore parlé avec lui. Il est à l’Euro. Il lui reste un an de contrat et nous n’avons pas reçu d’offre pour Varane. C’est un gentleman, s’il veut rester il restera, sinon il partira », a confié le président du Real Madrid. Avec cette sortie, Florentino Pérez ouvre donc la porte à un transfert de son champion du monde tricolore. Une bonne nouvelle pour le PSG et Manchester United. En cas de non-prolongation, l’ancien lensois quittera donc la capitale espagnole 10 ans après sa signature. Ce qui constituerait un nouveau coup dur pour le Real. Le vice-champion d’Espagne se consolerait alors avec un joli chèque. Sa valeur étant estimée à 70 millions d’euros sur Transfermarkt, le prix du défenseur pourrait en effet grimper au vu de la concurrence.