Real Madrid Mercato : PSG, Man United, Raphaël Varane a tranché

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2021 à 16:30

En plein Euro avec l’équipe de France, Raphaël Varane fait parler de lui au Real Madrid, mais également au PSG et à Manchester United. À un an de la fin de son contrat avec le club espagnol, le défenseur central de 28 ans n’a pas encore prolongé et son avenir fait débat.

Raphaël Varane parti pour rester au Real Madrid ?

Arrivé en 2011 en provenance du RC Lens pour 10 millions d’euros, Raphaël Varane est aujourd’hui un titulaire indiscutable au Real Madrid. Quadruple champion d’Europe (2014, 2016, 2017 et 2018), l’international français court allègrement vers la fin de son engagement avec les Merengues puisque son contrat expire le 30 juin 2022. Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain et de Manchester United, le natif de Lille réfléchit de plus en plus à la possibilité de quitter le Real afin de s’offrir un nouveau challenge dès la saison prochaine selon les médias étrangers.

En discussions avec sa direction pour renouveler son bail, Raphaël Varane semble ne pas être intéressé, à en croire les nombreuses rumeurs qui circulent sur son avenir. Mais ce mardi, le journaliste espagnol Edu Aguirre a profité de son passage sur le plateau de Sport Plus pour annoncer que le vice-capitaine de l’équipe de France a finalement changé d’avis et veut désormais rester à Madrid. Alors que Carlo Ancelotti a remplacé Zinédine Zidane sur le banc madrilène, Varane veut évoluer sous les ordres de l’entraîneur italien la saison prochaine.

Raphaël Varane va parler après l’Euro

S’il assure que Varane ne compte pas quitter la Maison Blanche cet été, Edu Aguirre ne dit cependant pas si l’ancien pensionnaire du RC Lens est d’accord pour parapher un nouveau bail. Récemment interrogé sur le sujet lors d’une conférence de presse à Clairefontaine, le coéquipier de Karim Benzema a préféré botter en touche, expliquant qu’il veut se concentrer sur l’Euro avant de se pencher sur sa situation personnelle.

« Ce n'est pas le moment de parler de mon avenir, je suis concentré sur la sélection, sur cet Euro, c'est normal et logique de poser la question et pour ma part c'est normal et logique de me concentrer sur les échéances à venir. On est tous des êtres humains. On peut y penser. Pour ce qui est de mon cas personnel, je suis focalisé sur les objectifs qu'on a en équipe de France, ce n'est pas un sujet que je vais aborder tous les jours dans ma chambre à Clairefontaine. Si je dois en parler, ce sera directement avec les personnes concernées », a déclaré Raphaël Varane.