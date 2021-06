PSG Mercato: Ramos, Pochettino passe un message clair à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2021 à 13:00

Après ses adieux émouvants au Real Madrid, Sergio Ramos est annoncé du côté du PSG. Mauricio Pochettino, l’entraîneur du club parisien, a pris les choses en main dans ce dossier colossal.

Mercato PSG : Leonardo discute avec Sergio Ramos

Seize ans après son arrivée au Real Madrid, l’ancien défenseur du FC Séville a quitté le club madrilène. En fin de contrat et n’ayant pas pu trouver un accord avec Florentino Pérez, Sergio Ramos a vidé son casier à Santiago Bernabeu. Libre de tout contrat et se sentant toujours bon pour le service, le joueur de 35 ans croule déjà sous le poids des propositions. Manchester City, la Juventus de Turin, Manchester United et le Paris Saint-Germain étant passés à l’action pour le tenter de les rejoindre cet été.

Mais d’après les informations de Goal, c’est le club parisien qui a pris de l’avance dans ce dossier. Le média sportif explique en effet que Leonardo, le directeur sportif du PSG, discute depuis plusieurs semaines déjà avec les représentants de Ramos via des appels téléphoniques. Toujours selon la même source, « les deux parties ont convenu de continuer à se parler dans un proche avenir, et Sergio Ramos voit dans le PSG une bonne destination pour poursuivre sa carrière ». Le joueur espagnol aspire à trouver un club de haut niveau qui joue en Ligue des champions et qui puisse lui donner ce que le Real Madrid lui a refusé, soit deux ans de contrat. Une tendance confirmée à Madrid avec l’entrée en scène de l’entraîneur parisien dans le dossier.

Pochettino a demandé au PSG d’accepter les conditions de Sergio Ramos

Après une riche aventure au Real Madrid, Sergio Ramos va-t-il débarquer au Paris Saint-Germain cet été ? Possible, selon la presse espagnole, puisque les deux parties ont d’ores et déjà entamé des négociations et que l’intérêt est réciproque. Surtout que du côté de Paris, un homme pousse fortement Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo à tout mettre en oeuvre afin de boucler l’arrivée du champion du monde 2010. En effet, ABC révèle ce vendredi que Mauricio Pochettino a demandé à Leonardo d’accepter les conditions de Sergio Ramos.

Le média espagnol indique que le coach argentin a plaidé auprès de sa direction pour qu’elle accepte les deux ans de contrat et le salaire annuel de 8 millions d’euros que réclame l’ancien capitaine du Real Madrid pour venir au Paris SG. La même source ajoute également que certains cadres du vestiaire parisien, notamment Neymar, Angel Di Maria et Keylor Navas, insistent pour une arrivée de Ramos. La balle est donc dans le camp de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.