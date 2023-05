Toujours en course pour se qualifier en Coupe d'Europe, l'OL pourrait être contraint de vendre un défenseur en cas d'échec en fin de saison.

Mercato OL : Sinaly Diomandé est très demandé

Ce vendredi, l’OL affronte l’AS Monaco au Groupama Stadium pour le choc de la 36e journée de Ligue 1. Les Gones doivent impérativement gagner pour entretenir l’espoir d’une participation en coupe d’Europe la saison prochaine. En cas de victoire, les hommes de Laurent Blanc reviendraient à un point de la 5e place occupée par le LOSC.

Ce match est donc capital pour les Lyonnais qui devraient pouvoir compter sur Sinaly Diomandé pour ce choc. Le natif de Yopongo est passé devant Jérôme Boateng dans la hiérarchie cette saison. L’international ivoirien est parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Laurent Blanc.

Sinaly Diomandé a pris part à 28 matches cette saison, dont 26 en tant que titulaire, et ses prestations à l’OL ne seraient pas passées inaperçues. Selon les informations de Santi Aouna, l’international ivoirien intéresseraient plusieurs clubs étrangers. L’Eintracht Francfort, le Borussia Mönchengladbach, Getafe, le Rayo Vallecano, Bologne et Sassuolo auraient pris des renseignements sur le défenseur de l’OL. L’avenir de Sinaly Diomandé pourrait être dépendant de la fin de la saison des Gones. En cas d’échec dans la course à l’Europe, l’Olympique Lyonnais serait contraint de vendre plusieurs joueurs cet été et l’international ivoirien pourrait être sacrifié.

Rayan Cherki pourrait également quitter l’OL

À l’instar de Sinaly Diomandé, l’international espoir français Rayan Cherki pourrait également quitter l’OL cet été. Malgré sa récente prolongation jusqu’en 2025, l’avenir de l’attaquant de 19 ans reste incertain. Les Gones pourraient profiter de la forte valeur marchande de Rayan Cherki pour le vendre à prix fort cet été.

L’hiver dernier, le PSG avait fait une approche concrète pour recruter l’espoir français. Les Parisiens pourraient revenir à la charge lors du mercato estival. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à trouver un accord pour le transfert de Rayan Cherki.