PSG Mercato : Après Hakimi, une grosse surprise à 25M€ bouclée ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2021 à 11:00

Achraf Hakimi est attendu à Paris pour passer sa visite médicale avant de s’engager en faveur du PSG. Mais le latéral droit de l’Inter Milan pourrait ne pas être le seul pensionnaire de Serie A à débarquer dans la capitale française cet été.

Le PSG vise un international argentin

Après Georginio Wijnaldum et en attendant les officialisations de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, Leonardo travaille encore pour mettre la main sur de nouveaux renforts pour l’équipe de Mauricio Pochettino. Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a promis un mercato des plus actifs cet été que les précédents. Et le Paris Saint-Germain va encore frapper très fort d’ici le 31 août. En effet, d’après les informations de Saber Desfarges, chroniqueur d'informations pour M6, le directeur sportif du club de la capitale est déjà à la tâche sur d’autres gros dossiers.

Si en défense centrale, la priorité du PSG s'oriente vers Sergio Ramos et son ancien coéquipier du Real Madrid Raphaël Varane, Leonardo veut également faire venir un nouveau renfort en attaque. Outre les négociations avec Everton pour le transfert définitif ou un nouveau prêt de Moise Kean, un international argentin est annoncé dans le viseur du Paris SG.

Joaquin Correa, nouvelle priorité du PSG ?

D’après les révélations du quotidien italien Il Messaggero, Joaquin Correa intéresse le Paris Saint-Germain. Alors qu’ils ont déjà Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, les dirigeants parisiens pensent à l’international argentin de la Lazio Rome pour renforcer leur secteur offensif. Le média transalpin ajoute même que le PSG a d’ores et déjà formulé une première offre de 25 millions d'euros pour Joaquin Correa et un échange avec le milieu de terrain Rafinha, très apprécié par Igli Tare, le directeur sportif de la Lazio.

Cependant, les Biancocelesti estiment que le jeune compatriote de Lionel Messi vaut bien plus de 40 millions d’euros. Le club romain attend donc un chèque plus élevé tout en maintenant Rafinha dans le deal ou bien que le milieu offensif allemand Julian Draxler soit inclus dans l’opération à la place de l’ancien joueur du FC Barcelone. Après Achraf Hakimi et Donnarumma, un autre pensionnaire du championnat italien pourrait donc prochainement débarquer à Paris.