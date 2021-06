PSG Mercato : Nouvelle annonce choc sur l’arrivée de Hakimi !

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2021 à 14:00

Le PSG tient son latéral droit de classe mondiale. Achraf Hakimi va quitter l’Inter Milan pour s’engager avec le club parisien. L’affaire est totalement bouclée entre les deux clubs et il ne reste plus que son officialisation. Le champion d’Italie est d’ailleurs pressé d’en finir.

Mercato PSG : Hakimi attendu à Paris pour sa visite médicale

Après plusieurs semaines d’intenses négociations, le Paris Saint-Germain est parvenu à battre la concurrence de Chelsea pour le transfert d’Achraf Hakimi. L’ancien arrière droit du Real Madrid, sous contrat jusqu’en 2025, va quitter les rangs de l’Inter Milan pour rejoindre l’effectif du PSG. Le journaliste italien, Fabrizio Romano, confirme le deal et précise que l’international marocain est désormais attendu à Paris dans les prochaines heures afin de régler les derniers détails de sa nouvelle aventure : passer la visite médicale et signer son contrat de cinq ans.

« Achraf Hakimi sera à Paris dans les prochaines heures afin de finaliser son arrivée au PSG. Il est prévu qu’il passe sa visite médicale et signe jusqu’en juin 2026. Ce n’est qu’une question de temps avant l’annonce officielle. L’Inter va recevoir 70-71 millions d’euros du PSG, c’est confirmé », indique Romano sur son compte Twitter. Une tendance également confortée par les indiscrétions recueillies par le spécialiste mercato de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, dimanche soir : « Demain, Hakimi ira au PSG pour 71 millions d’euros bonus compris, dont 3 difficiles. » Déjà d’accord avec le Paris SG, le défenseur de 22 ans va percevoir 8 millions d’euros plus 2 millions de bonus divers par saison.

L’Inter veut conclure l’affaire avant mercredi

De son côté, l’Inter Milan veut finaliser cette affaire le plus rapidement possible. En effet, le Corriere dello Sport révèle ce lundi que les Nerazzurri veulent absolument conclure le dossier Hakimi avant mercredi pour intégrer le montant de son transfert au bilan financier de la saison 2020-2021, afin de rééquilibrer partiellement les comptes du club. Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi va donc devenir la troisième recrue estivale du Paris Saint-Germain.