Stade Rennais Mercato : Loïc Badé, un départ de Lens imminent

Publié par ALEXIS le 28 juin 2021 à 14:15

L’arrivée de Loïc Badé au Stade Rennais pourrait intervenir cette semaine. Le club breton a décidé de boucler le dossier du défenseur du RC Lens afin de passer à autre chose.

Stade Rennais : Semaine décisive pour Loïc Badé

Loïc Badé devrait être le remplaçant de Damien Da Silva (33 ans) parti librement du Stade Rennais à l’issue de son contrat cet été. Le joueur du Racing Club de Lens a déjà donné son accord au SRFC pour une signature. Il reste maintenant aux deux clubs de trouver un accord. Et selon les informations de Foot Mercato, les négociations en cours vont connaître un coup d’accélérateur cette semaine. En d’autres termes, l’arrière central de 21 ans pourrait changer de club, après seulement une saison en Ligue 1 sous le maillot des Sang et Or. Mieux, il pourrait jouer la coupe d'Europe la saison prochaine, car le Stade Rennais est qualifié pour la Ligue Europa. Pour rappel, l’offre rennaise estimée à 13 M€ + 2 M€ de bonus a longtemps été repoussée par le club Artois qui exige 25 M€. Selon Transfermarkt, la valeur du n°4 du RC Lens est pourtant estimée à 12 M€.

Badé, une saison en Ligue 1 et déjà très courtisé

Joueur formé au Paris FC, puis au Havre AC, Loïc Badé a évolué en Ligue 2 en 2019-2020 sous le maillot du club normand. Il avait pris part à seulement 7 matchs en championnat. En fin de contrat au HAC, il a rejoint le RCL librement pendant le mercato estival 2020. Grâce à son talent, le natif de Sèvres (Hauts-de-Seine) s’est directement imposé dans l’équipe de Franck Haise. Pour preuve, il a disputé 31 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 29 fois, lors de sa première saison dans l’élite. Et logiquement, il a tapé dans l’oeil des recruteurs du Stade Rennais grâce à ses performances.