PSG Mercato : Un accord surprenant à 12M€ avec le FC Séville ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2021 à 17:00

Le PSG a commencé très fort son mercato estival. Après un nouvel échec en Ligue des Champions, les dirigeants parisiens sont décidés à renforcer considérablement l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais cela inclut aussi que le club parisien se sépare de certains joueurs.

Mercato PSG : Leonardo prépare un gros coup de balai

Après avoir officialisé la signature de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool, et fait passer la visite médicale à Gianluigi Donnarumma, lui aussi en fin de contrat avec l’AC Milan, le Paris Saint-Germain s’apprête à accueillir le latéral droit de l’Inter Milan, Achraf Hakimi. Leonardo a bouclé l’affaire avec son homologue des Nerazzurri pour un montant avoisinant les 70 millions d’euros, bonus compris. Et ce n’est pas tout. Selon les révélations du journal espagnol Mundo Deportivo, les négociations sont bien avancées entre le PSG et Sergio Ramos.

Libre de tout contrat après son départ du Real Madrid, le défenseur central de 35 ans pourrait venir apporter toute son expérience au groupe de Pochettino sur la base d’un bail de deux ans. L’affaire est proche de son dénouement puisque l’ancien capitaine des Merengues est actuellement à la recherche d’un logement dans la capitale française. Après les pistes défensives, Leonardo travaille également pour renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain.

D’après le média italien Il Messaggero, Joaquin Correa pourrait ainsi quitter la Lazio Rome pour débarquer à Paris contre un chèque de 25 millions d’euros et un échange incluant Rafinha ou Julian Draxler. Mais pour accueillir tout ce monde, il va falloir faire de la place dans le vestiaire. Et à en croire une source italienne, Leonardo a d’ores et déjà établi une liste de joueurs qui vont quitter le PSG cet été.

Colin Dagba transféré au FC Séville ?

Selon les renseignements de La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain va vendre dans les semaines à venir. Pablo Sarabia, qui dispose d’une belle cote en Espagne, notamment à l’Atlético Madrid, au FC Séville, Villarreal et à Valence, est placé en haut de la liste des probables partants. Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Michell Bakker, Mauro Icardi et Leandro Paredes pourraient également s’en aller en cas d’offres satisfaisantes. À cette liste, il faudra également ajouter le nom du jeune arrière Colin Dagba.

Pur produit du centre de formation du PSG, l’international espoir français de 22 ans ne convainc pas et Leonardo n’exclut pas de le vendre d’ici le 31 août. D’ailleurs, le Titi parisien vient de faire une publication sur les réseaux sociaux qui laisse à penser que le Paris SG et le FC Séville ont bouclé son transfert. En effet, le défenseur parisien s’est pris en photo en train d’essayer le maillot du FC Séville. Une publication partagée par l’international français du club andalou, Jules Koundé, dans une story Instagram. Ce geste de Dagba fait couler beaucoup d’encre parce qu’à Séville, le directeur sportif Monchi est à la recherche d’un arrière droit. Pour rappel, Colin Dagba est lié au Paris SG jusqu’en 2023 et le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur à 12 millions d’euros.