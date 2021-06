OM Mercato : Longoria a trouvé la solution pour Kevin Strootman

Publié par JEAN-LUC D le 29 juin 2021 à 01:00

Avec l’arrivée de Gerson, Kevin Strootman est plus que jamais indésirable à l’OM. Mais Pablo Longoria, le président du club marseillais, a trouvé une solution pour le milieu de terrain néerlandais.

Les vérités de Kevin Strootman sur son avenir

Arrivé à l’été 2018 en provenance de l’AS Roma contre un chèque de 25 millions d’euros, Kevin Strootman n’est jamais parvenu à s’imposer au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Prêté en janvier dernier au Genoa, l’international néerlandais de 31 ans a réussi à se relancer, mais la question de son avenir se pose toujours à Marseille. Interrogé en avril dernier, le joueur s’est lui-même montré évasif sur la suite de sa carrière avec l’Olympique de Marseille.

« Si vous ne vous sentez pas le bienvenu et que vous ne vous sentez pas bien, vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur niveau. Ici, c'était différent, je me sens bien, nous avons une équipe solide et c'est pourquoi je peux bien faire. Je suis retourné en Italie pour ça. Une chance de me revoir en Italie après cette saison ? C'est une chose compliquée. Je ne sais pas ce que le club veut faire et je ne sais pas ce que veut Marseille. Je me sens bien ici à Gênes, nous avons encore huit matches à jouer, je veux bien faire alors peut-être je pourrais rester en Serie A », déclarait Strootman au micro de Sky Sport. À Marseille, les choses sont désormais claires en ce qui concerne le compatriote de Memphis Depay.

Mercato - OM : Le prochain club de Strootman trouvé

Sous contrat jusqu’en 2023, Kevin Strootman possède l’un des plus gros salaires du vestiaire marseillais. Ce qui complique un transfert pour les clubs intéressés. Le journaliste italien Nicolo Schira révèle que la direction de l’Olympique de Marseille et les dirigeants de Genoa ont entamé des négociations pour un nouveau prêt du joueur. Le natif de Ridderkerk devrait donc retourner en Serie A avec une partie de son salaire pris en charge par le club italien. Le président du Genoa Enrico Preziosi semble confiant dans ce dossier selon le journaliste italien.