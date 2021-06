OM Mercato : Les phocéens s'intéressent à Samu Costa d'Almeria

Publié par Thomas le 29 juin 2021 à 13:30

L'Olympique de Marseille serait très intéressé par le milieu de terrain de 20 ans, Samuel Costa. Le portugais évolue actuellement au UD Almería en deuxième division, en prêt du SC Braga, et fait beaucoup parler de lui en Espagne. Véritable milieu box-to-box, le joueur serait un atout pour l' OM dans un milieu en pleine reconstruction.

Mercato OM : Après Gerson, Marseille s'intéresse à un autre milieu

Alors que le club phocéen a officialisé il y a quelques jours l'arrivée du milieu de terrain de Flamengo Gerson, voilà que la presse espagnole informe aujourd'hui que le milieu d'Almería Samu Costa, intéresserait fortement les dirigeants marseillais qui verrait en lui l'opportunité de rajeunir un milieu de terrain qui s'annonce prometteur, avec déjà Gueye, Kamara et Gerson. Cet été, l' OM a tiré les enseignements de ses mercatos passés, et a mis les bouchés doubles d'entrée, avec l'arrivée de Konrad de la Fuente puis Gerson, le club olympien voudrait se renforcer encore plus avec le jeune Samu Costa.

Un milieu déjà suivi par l' OM depuis un an

Son grand rendement cette saison attire l'œil des plus grands clubs européens. Selon le site espagnol Grada3, Marseille pisterait Samu Costa depuis maintenant un an, et les choses se seraient accélérées lors de l'arrivée de Pablo Longoria à la présidence du club. Le milieu de terrain portugais est l'un des plus grands récupérateurs de la Liga Smartbank (la deuxième division espagnole), mais aussi l'un des passeurs les plus fiables du championnat.

Cette saison, le joueur a connu un véritable boom et une grande exposition aux yeux de l'Europe, couronné d'une saison quasi parfaite sur le plan collectif. L'UD Almería s'est qualifié pour les play-offs mais n'a pu obtenir la montée en Liga. Conscient du talent de son milieu de terrain, le club Andalous devra choisir entre plusieurs offres, notamment Valence, qui se serait aussi positionné sur le joueur portugais.





