OM Mercato : Grande nouvelle, Gerson est à Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 27 juin 2021 à 15:35

Première recrue estivale de Pablo Longoria et de l’ OM, l’ancien milieu de terrain de Flamengo, Gerson, vient de débarquer à Marseille. Le joueur de 24 ans va régler les derniers détails de son transfert et signer son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille.

Gerson va s’engager 5 ans avec l’ OM

« L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien, Flamengo, pour le transfert définitif de Gerson Santos. » Depuis deux semaines et son communiqué officiel, l’Olympique de Marseille a bouclé le transfert de Gerson. À la recherche de renforts au milieu de terrain, les dirigeants de l’ OM ont investi jusqu’à 25 millions d’euros plus 5 millions de bonus assortis de divers pourcentages à la revente, afin d’arracher l’ancien joueur de l’AS Roma à Flamengo.

Recrue phare de Pablo Longoria, l’international espoir brésilien était retenu au pays dans l’éventualité d’une participation aux Jeux Olympiques de cet été. Mais d’après les informations du correspondant du journal L’Équipe au Brésil, Éric Frosio, Gerson pourrait finalement changer d’avis et renoncer à cet évènement mondial afin d’entamer son adaptation à sa nouvelle vie marseillaise.

« Gerson arrive à Marseille ce matin, avec une bonne nouvelle pour les supporters. Sa participation aux JO n’est finalement pas actée. Il a envie d’y aller, mais si le club refuse, il n’ira pas au clash… », a indiqué Éric Frosio sur son compte Twitter. Et comme prévu, le jeune compatriote de la star du PSG, Neymar, est arrivé dans la cité phocéenne ce dimanche. Dans les jours ou heures à venir, le natif de Belford Roxo va passer sa visite médicale avant de parapher son contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026, en faveur de l'OM. Pablo Longoria va donc désormais s’activer sur les autres dossiers chauds du mercato marseillais.

Longoria va passer la vitesse sur les autres dossiers chauds

Avec l’arrivée de Gerson à Marseille ce jour, Pablo Longoria va désormais s’attaquer à ses autres pistes. En attaque, le président de l’équipe phocéenne veut recruter l’ancien parisien Kevin Gameiro, en fin de contrat à Valence, afin d’offrir de nouvelles possibilités à Jorge Sampaoli. Dans l’entrejeu, après Gerson, les dirigeants marseillais tentent d’attirer à Mattéo Guendouzi, prêté cette saison au Hertha Berlin par Arsenal.

Désireux de conserver définitivement Pol Lirola, l’OM négocie avec la Fiorentina et l’ailier américain Konrad De la Fuente est sur le point de quitter le FC Barcelone pour Marseille. Longoria et Sampaoli cherchent également à mettre la main sur une doublure à Steve Mandanda et discutent avec l’AS Roma pour Pau Lopez. Sans compter les départs de Boubacar Kamara et Nemanja Radonjic à régler avant la reprise.