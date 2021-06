Rayo Vallecano : Luca Zidane, héros de la montée du Rayo en Liga

Publié par Thomas le 29 juin 2021 à 14:45

Si vous vous demandiez ce que devenait le deuxième fils de Zinédine Zidane, Luca, vous seriez surpris d’apprendre qu’il remonte dans l’élite espagnole la saison prochaine et qu’il est le principal artisan du succès de son club le Rayo Vallecano. Retour sur des play-offs de haut niveau réalisés par un joueur qui enchaînait jusqu’alors des prêts en Europe sans succès.

Luca Zidane, héros des plays-offs avec le Rayo

Le gardien du Rayo Vallecano, club de Liga Smartbank (deuxième division espagnole), Luca Zidane, a été l’un des grands protagonistes du succès de son club lors des play-offs pour monter en Liga le 20 juin dernier, qui a vu le Rayo s’imposer en match aller-retour contre Girona 3-2, scores cumulés. Ses prestations remarquables contre Leganés et Girona font de Luca un héros pour tout un quartier, celui de Vallecas à Madrid.

Décisif lors de ses quatre matchs qu’il a eu à jouer, l’ex-joueur du Real Madrid a permis à son équipe de ne pas sombrer notamment au match retour contre Girona, à l’extérieur qui plus est, alors que l’équipe catalane avait pris l’avantage à l’allé 1-2. Zidane est, depuis, courtisé par certains clubs, mais devrait, selon la presse espagnole, rester au Rayo, avec qu'il est lié jusqu’en 2022, sauf si une offre d’un club français lui parvenait.

Le Rayo Vallecano, un club madrilène chargé d’identité

Le quartier de Vallecas à Madrid n’est pas un quartier comme les autres, au-delà d’être l’un des quartiers les plus populaires de Madrid, il vie et tourne autour de son club le Rayo. Véritables passionnés, les « bukaneros » comme ils aiment être appelés sont peut-être les supporters les plus chaleureux d’Espagne, mais aussi sans aucun doute les plus engagés. Le club possède beaucoup d’associations anti-racistes et ses supporters, souvent d’extrême gauche, vouent une rivalité sans vergogne avec les voisins du Real ou de l’Atletico Madrid allant souvent au-delà du sport.





-