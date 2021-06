Equipe de France : Situation de Deschamps, Le Graët sort du silence

Publié par ALEXIS le 29 juin 2021 à 20:00

Quel avenir pour Didier Deschamps à la tête de l’ Equipe de France après l’élimination des Bleus en 8es de finale de l’Euro 2020 par la Suisse aux tirs au but ? Noël Le Graët, le président de la FFF, a répondu à la question qui alimente l’actualité en ce moment.

Equipe de France : Rendez-vous décisif entre Le Graët et Deschamps

La démission de Didier Deschamps et l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc de l' Equipe de France animent les réseaux sociaux et reviennent dans les commentaires des journalistes et consultants sportifs. Et cette rumeur a fait réagir Noël Le Graët. Dans ses propos rapportés par L’Équipe, il avoue qu'une rencontre décisive va se tenir avec le sélectionneur des Bleus, afin d’évoquer sa situation après l’élimination prématurée de son équipe à l’Euro 2020.

« Je n'ai pas eu le temps de voir Didier. Je suis arrivé à quatre heures du matin à Paris (pour l'élection à la présidence du CNOSF). Je suis enfermé depuis ce mardi matin. Je ne l'ai pas encore eu. On aura un rendez-vous téléphonique quand il sera à Paris et on se verra la semaine prochaine ou celle d'après pour discuter », a répondu le patron du Football français.

Le contrat de Deschamps résilié ?

Le dirigeant a également évoqué la possibilité de résilier le contrat de Didier Deschamps à la tête de l' Equipe de France, car il n’a pas atteint l’objectif qui lui a été assigné lors de cet Euro décalé d’un an. Noël Le Graët visait les demi-finales au moins. « J’avais fixé comme objectif le dernier carré », a-t-il rappelé. « On aurait dû passer ce tour-là. Quand on mène 3-1 à dix minutes de la fin, c'est quand même dommage. Donc, l'objectif n'est pas atteint », a-t-il regretté, ensuite. Le président de la FFF admet que « cette élimination est un peu embêtante », vu la « situation économique (déficitaire, ndlr) de la Fédé ».

Possible démission de Didier Deschamps

Notons que le contrat de Didier Deschamps est valide jusqu’à fin décembre 2022, soit après la Coupe du monde (prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022). Cependant, il est possible qu’il ne soit pas le sélectionneur de l’ Equipe de France au Qatar. Le technicien de 52 ans pourrait annoncer sa démission après la grosse déception de lundi face à la suisse. « Pour continuer une mission, il faut être tous les deux sur la même longueur d'onde. […] On va parler de ce qui s'est passé. On espérait aller un peu plus loin, vous vous en doutez bien… », a lâché Noël Le Graët.





