Barça Mercato : PSG, Chelsea et la Juve en lutte pour Pjanic

Publié par Thomas le 29 juin 2021 à 16:31

Si le futur du milieu de terrain bosniaque Miralem Pjanic semble incertain, quelque chose reste néanmoins sûr, le joueur ne restera pas au Barça. Placé dans la liste des indésirables, Pjanic cherche à changer d’air, affecté par un manque de temps de jeu, et le club blaugrana doit impérativement vendre. Si l’on en croit les tabloïds d’outre-manche et notamment The Sun, trois clubs seraient en pole position pour s’arracher le milieu de terrain : Chelsea, la Juventus et le PSG.

Le Barça dans l’obligation de vendre Pjanic cet été

Le FC Barcelone et son président Joan Laporta, doivent procéder à un mercato parcimonieux. En effet, le club, très endetté, et d’autant plus après l’échec du projet de la Super League, se voit dans l’obligation de se séparer de joueurs, dont certains avec une très belle cote sur le marché des transferts. C’est le cas de Miralem Pjanic, trop peu utilisé par Ronald Koeman cette saison, qui désire s’en aller. The Sun annonce trois clubs comme prétendants pour le récupérer.

Le PSG se renseigne auprès du Barça

Le Paris Saint Germain, désireux de reconstruire son milieu de terrain, se serait renseigné sur la situation de Miralem Pjanic. Le club de la capitale est néanmoins en concurrence avec Chelsea et la Juventus (l’ancien club de Pjanic). Les dirigeants catalans se montrent plutôt ouverts à la discussion, selon le journal anglais. Ils se disent même prêt à accepter une offre raisonnable pour l’ex-joueur du FC Metz. On parle d’un montant avoisinant les 20 millions d’euros. Thomas Tuchel, vainqueur de la Champions League avec Chelsea cette saison, semble le mieux positionné pour attirer le milieu de terrain, lui qui voulait le recruter quand il entraînait le PSG. À Paris, on rêve à l’idée d’associer l’international bosniaque avec la nouvelle recrue Georginio Wijnaldum et Marco Verratti.





-