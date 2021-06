OM Mercato : William Saliba, le danger se confirme à Rennes !

Publié par Timothée Jean le 29 juin 2021 à 19:15

À la recherche d’un renfort défensif, l’ OM souhaite recruter William Saliba. Mais pour s’offrir les services du défenseur français, l’Olympique de Marseille devra devancer le Stade Rennais.

L’ OM devancé par le Stade Rennais pour William Saliba ?

Après avoir bouclé les signatures de Gerson et Konrad de la Fuente, l’ OM souhaite désormais renforcer sa charnière défensive. Il faut dire que l’Olympique de Marseille pourrait perdre plusieurs éléments dans ce secteur de jeu. Duje Caleta-Car est pressenti pour rejoindre la Premier League, où West Ham s’active pour le recruter, tandis que l’incertitude plane également sur l’avenir de Leonardo Balerdi, prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund.

Face à cette situation, l’ OM souhaite recruter un nouveau défenseur central. Plusieurs pistes sont étudiées par les dirigeants marseillais et l’une d’entre elles mènerait à William Saliba. Prêté lors de la seconde partie de saison à l’OGC Nice, le joueur de 20 ans n’entre plus dans les plans des Gunners, désireux de le vendre cet été. Et en cas de départ d’Arsenal, William Saliba pourrait donner sa préférence au club phocéen qui s’active pour l’avoir au sein de son effectif cet été. Mais l’Olympique de Marseille devra batailler pour réussir ce coup. Si l’OGC Nice négocie avec Arsenal pour faire baisser le prix du joueur, le Stade Rennais s’immisce dans ce dossier.

Florian Maurice confirme pour William Saliba

En effet, le Stade Rennais est un sérieux prétendant pour William Saliba. Le club breton souhaite le recruter afin de compenser le départ du capitaine Damien Da Silva. La rumeur courait ces dernières semaines, elle est devenue une information lorsque le directeur sportif du SRFC, Florian Maurice, a lui-même confirmé la piste William Saliba. « Oui, c’est une piste qu’on a, on l’étudie aussi actuellement », a déclaré le dirigeant du Stade Rennais lors d’une longue interview accordée sur Pleine Lucarne.

Les dirigeants rennais ont déjà entamé des discussions avec Arsenal en vue d’un transfert de William Saliba. Le SRFC avance ainsi ses pions pour l’ancien Stéphanois et pourrait finalement rafler la mise au détriment de l’ OM et de l’OGC Nice. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties.





-