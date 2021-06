Mercato : Ils seront libres de tout contrat à minuit !

Publié par Thomas le 30 juin 2021 à 21:31

Si ces dernières années, le mercato connaît des transferts records avec des contrats pharaoniques, d’autres arrivent à leurs termes, et poussent les joueurs n’ayant pas trouvé d’accord de prolongation, à se présenter gratuituitement sur le marché des transferts. Si pour certains joueurs, une non-rénovation de contrat est synonyme de baisse de régime voire d’une fin de carrière, pour d’autres, c’est l’occasion de se laisser convoiter par de grands clubs ou de mettre la pression sur son club actuel pour renégocier son contrat. Voici la liste des joueurs qui se retrouveront sans club ce soir à minuit.

Mercato : Messi sans club dans quelques heures !

Parmi les stars présentes dans cette liste se trouve Lionel Messi. La star argentine, sextuple Ballon d’Or n’a toujours pas renouvelé son contrat au FC Barcelone, chose assez rare pour le club qui s’était toujours assuré de renouveler son attaquant auparavant. Néanmoins, le joueur, qui joue actuellement la Copa América avec l’Argentine, ne devrait pas s’en aller de sitôt. En effet, s’il était question d’un divorce entre le Barça et Messi l’été dernier, la situation s’est pour le moins apaisée, notamment avec l’arrivée de son compatriote Sergio Agüero en terre catalane.

Ramos et Boateng : Deux défenseurs de légende sans club

Si Sergio Ramos avait secoué la planète foot en annonçant son départ du Real Madrid il y a moins de deux semaines, après seize ans de bons et loyaux services, le défenseur allemand, Jérôme Boateng, a vu son contrat au Bayern ne pas être renouvelé en avril dernier, mettant fin à dix ans passés en Bavière.

De nombreux français dans la liste

Dans la liste des joueurs qui n’ont pas vu leur contrat renouvelé, on note beaucoup de français, dont la plupart en fin de carrière. C’est le cas de Franck Ribéry, qui après deux saisons à la Fiorentina, n’a pas été conservé par le club italien. On trouve aussi d’autres noms familiers du championnat de France, comme Hatem Ben Arfa lié jusqu’alors à Bordeaux, ou encore Mamadou Sakho, le plus jeune capitaine du PSG qui n’a pas prolongé avec Crystal Palace.

La liste complète :





-