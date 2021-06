PSG Mercato : Sergio Ramos prêt à signer à une seule condition

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 12:30

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid, Sergio Ramos est annoncé avec insistance au PSG. Le défenseur central espagnol est intéressé par une arrivée au Paris Saint-Germain, mais à une seule condition.

Discussions confirmées entre Sergio Ramos et le PSG

Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum (Liverpool), fait passer la visite médicale à Gianluigi Donnarumma (AC Milan) et trouvé un accord à hauteur de 70 millions d’euros avec l’Inter Milan pour le transfert d’Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain s’active désormais pour mettre la main sur Sergio Ramos. Après seize années de bons et loyaux services, l’international espagnol a fait ses adieux au Real Madrid cet été. Intéressés par l’ancien capitaine des Merengues, les dirigeants parisiens ont entamé des négociations pour tenter de trouver un accord en vue d’une arrivée gratuite dans les jours à venir.

Le quotidien L’Équipe a confirmé mardi soir que Leonardo, le directeur sportif du PSG, discute en effet avec le clan Ramos. Le journal sportif explique notamment : « Il y a un gros mois, des rumeurs venant d'Espagne faisaient état d'un intérêt du PSG pour Sergio Ramos (35 ans), ancien capitaine du Real Madrid. À l'époque, il n'en était rien. Il s'agissait davantage d'un leurre agité par le défenseur central dans sa négociation pour prolonger son bail au sein de la Maison-Blanche », mais « depuis une dizaine de jours environ, la donne a changé et cette piste a pris de l'épaisseur chez le vice-champion de France, qui étudie la possibilité de recruter le joueur ». Toutefois, la source francilienne assure que le dossier peut s’annoncer plus compliqué que prévu.

Vers un rapprochement entre Sergio Ramos et le PSG ?

L’Équipe révèle que Sergio Ramos souhaite signer un contrat de deux ans avec le même salaire qu’au Real Madrid, soit 13 millions d'euros par saison. Sauf que pour l'heure, le Paris Saint-Germain est plutôt disposé à lui offrir un bail d’une saison avec éventuellement une année supplémentaire en option. « À ce stade, ce dossier n'est en rien avancé comme celui d'Hakimi, mais Leonardo se penche bel et bien dessus. Ramos voudrait deux ans de contrat et son salaire est conséquent, 13 M€ à Madrid. Paris serait davantage enclin à lui donner un an peut-être avec une option. C'est parce qu'il voulait prolonger de deux ans au Real qu'il n'y est finalement pas resté », précise le média régional.

S’ils tiennent à attirer le champion du monde 2010, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont devoir faire vite, puisque le Bayern Munich et Manchester City sont également positionnés pour le récupérer. Affaire à suivre…





