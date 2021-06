Stade Rennais Mercato : Message du RC Lens au SRFC pour Badé

Publié par ALEXIS le 30 juin 2021 à 20:01

Le RC Lens a lâché un message à destination du Stade Rennais et des autres courtisans de Loïc Badé. Ce dernier a repris les entraînements avec le groupe de Franck Haise, mardi, à la Gaillette.

Stade Rennais : Loïc Badé « concentré sur sa préparation »

Le Stade Rennais espère toujours recruter Loïc Badé au RC Lens d’ici la fin du mercato estival. Il semble être le remplaçant idéal de Damien Da Silva parti librement à l’ OL au terme de son contrat au SRFC. Mais les exigences du Racing Club bloquent le transfert depuis l’ouverture officielle du mercato. Alors que le SRFC a formulé une offre de 13 M€, le président des Lensois, Joseph Oughourlian, exigerait environ 20 M€ pour laisser filer son jeune défenseur central.

Lors de la reprise des entraînements du RCL, mardi, Florent Ghisolfi, a fait le point sur le dossier Loïc Badé. Il a confirmé un transfert dans les tuyaux. « Dans ma position, on est à l'écoute, contrebalancé par le fait de vouloir l'équipe la plus compétitive possible. Loïc gère la situation de façon magnifique », a indiqué le coordinateur sportif des Sang et Or. « Il discute, il serait fou de ne pas le faire, mais il est concentré sur sa préparation », a-t-il ajouté.

Le Stade Rennais concurrencé pour Badé

En plus du Stade Rennais, l’ OL et l’ OM sont intéressés par le profil de l’arrière de 21 ans. À l’étranger, il est sur les tablettes de l’Atlético Madrid ou encore de l’AC Milan. Loïc Badé est sous contrat avec le RC lens jusqu'à fin juin 2023. Son coût actuel sur le marché des transferts est estimé à 12 M€. Le natif de Sèvres est un crack de l'équipe lensoise. La saison dernière, il a pris part à 31 matchs en Ligue 1 et 2 matchs en coupe de France. Il a été titulaire 29 fois en championnat.





