OGC Nice Mercato : Le point de Fournier après l'arrivée de Galtier

Julien Fournier, directeur du football de l’ OGC Nice, a fait un point ce mercredi sur le mercato estival du club azuréen. C’était lors de la présentation officielle du nouvel entraîneur Christophe Galtier à la presse.

L' OGC Nice ne veut « pas vendre ses meilleurs joueurs »

Nouveau coach de l’ OGC Nice, Christophe Galtier a été présenté officiellement lors d’une conférence de presse, ce mercredi 30 juin. Profitant de l'occasion, Julien Fournier a fait un nouveau point sur le mercato du Gym. Il a évoqué les postes à pourvoir, mais n’a pas donné plus de précisions sur les noms des potentiels renforts, car le nouvel entraîneur vient juste d’être nommé et il a son mot à dire dans le recrutement. « Il y a des postes identifiés depuis longtemps. On en a discuté avec Christophe Galtier. On n’a pas pris de retard dans notre mercato », a-t-il lâché dans un premier temps.

« On a un projet ambitieux, dans la continuité. Avec INEOS, on est maintenant en capacité de garder nos meilleurs joueurs. On veut bâtir une équipe. Ne pas vendre nos meilleurs joueurs », a rassuré le dirigeant de l’ OGC Nice, ensuite. « On verra quand ce sera le bon moment pour le club ou pour eux de partir », a indiqué Julien Fournier.

Des stars ou grosses pointures attendues au Gym ?

Selon la précision du patron du Football des Aiglons, le club ne cherche pas de grosses pointures ou stars à des prix exorbitants sur le marché, malgré ses ambitions. Son plan est plutôt de contruire une équipe qui sera compétitive dans 2 ou 3 ans. « Je n'ai jamais été dans une stratégie de ‘’starification’’. L'objectif, c'est construire une équipe, ça passe par le collectif, mais la notion de star, ce n'est pas quelque chose qui nous obsède au quotidien. La star, c'est l'équipe, le club », a souligné Julien Fournier. Pour rappel, l' OGC Nice a levé l'option d'achat de Jean-Clair Todibo (défenseur central de 21 ans), actant ainsi son transfert du FC Barcelone.





