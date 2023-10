Zinédine Zidane n’exclut pas une arrivée à l’OM. Mais un projet impliquant le technicien français aux Saoudiens est déjà voué à l’échec.

Vente OM : Julien Fournier a tenté d’inclure Zinédine Zidane dans le deal

L'avenir de l'Olympique de Marseille est au cœur de nombreuses spéculations, faisant état de tentatives de rachat du club phocéen par différents groupes d'investisseurs. L'une des dernières tentatives a été révélée par L'Équipe, assurant queJulien Fournier aurait cherché à s'associer avec des investisseurs saoudiens pour racheter le club phocéen. Le projet porté par l'ancien secrétaire général de l'OM impliquait un grand nom du football français, celui de Zinédine Zidane.

L’ancien entraîneur du Real Madrid ne serait pas contre l’idée de prendre les rênes de l’équipe première en cas de rachat du club phocéen par les dignitaires saoudite. Cette nouvelle a alors suscité de l’enthousiasme chez les supporters marseillais, compte tenu du statut légendaire de Zizou et de son attachement profond avec l'OM. Mais ce projet porté par Julien Fournier a rapidement été abandonné en cours de route.

Julien Fournier n'était pas directement lié aux investisseurs saoudiens

Grand instigateur de la vente OM, Thibaud Vézirian explique en effet que le projet de Julien Fournier n'était pas directement lié aux investisseurs saoudiens qui semblent déjà bien engagés dans les négociations avec Frank McCourt. Ces investisseurs étrangers seraient déjà bien avancés dans le processus de rachat de l'OM, raison pour laquelle Julien Fournier aurait échoué dans son initiative.

« Julien Fournier n’était pas en relation directe avec le très haut pouvoir saoudien ou émirati. Il a donc dû passer par d’autres personnes, et le deal pour l’OM était déjà bien plus qu’engagé. La vente du club était déjà négociée, notamment via le processus de fusion-acquisition. En fait, il arrive un peu tard dans la bataille, sans avoir le bras assez long », a confié Thibaud Vézirian sur le site Team Football.

À noter que ces développements se déroulent dans un contexte où la vente de l'OM à des investisseurs saoudiens est devenue de plus en plus plausible. Si cette transaction venait à se matérialiser, elle devrait avoir un impact significatif sur l’avenir du club, avec des moyens financiers massifs à disposition pour renforcer l'équipe.