PSG Mercato : Sassuolo annonce une offre importante pour Locatelli

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2021 à 12:31

Révélation de l’Euro 2020 avec l’Italie, Manuel Locatelli fait déjà rêver les plus grands clubs européens, dont le PSG désireux d'enrôler le milieu de terrain. Le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, s’est exprimé au sujet de son joueur de 23 ans.

Le PSG sur les traces de Manuel Locatelli

Ancien dirigeant de l’AC Milan, Leonardo connaît bien Manuel Locatelli qui a fait ses classes et ses débuts en professionnel dans le club lombard. Aujourd’hui directeur sportif du Paris Saint-Germain, le Brésilien de 51 ans veut le faire venir en Ligue 1. Des recruteurs du PSG se sont rapprochés de la direction de Sassuolo pour connaître la situation de l’international italien. Et la réponse a été courte et précise : Manuel Locatelli ne sera pas retenu en cas d’offre jugée satisfaisante. Seul hic pour le Paris Saint-Germain, les performances XXL du milieu de terrain avec la Squadra Azzura attirent du beau monde. La Juventus de Turin aimerait notamment le retenir en Serie A. À l’étranger, outre le PSG, le Real Madrid, Manchester City et Arsenal sont également positionnés pour tenter d’attirer le natif de Lecco cet été.

Mercato PSG : Manuel Locatelli vers la Premier League ?

Récemment, le journal italien Il Corriere dello Sport a annoncé que la Juventus de Turin tenait la corde dans le dossier Manuel Locatelli. Mais selon le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, son joueur a fait l’objet d’une seule offre pour le moment et ce n’est ni la Juve ni le Paris Saint-Germain, mais une formation de la Premier League : Arsenal.

« On le laisse tranquille. Je n’ai pas parlé avec lui ni avec ses agents. L’équipe nationale est plus importante. La Juventus ? C’est la seule équipe italienne avec laquelle nous avons parlé de Locatelli. Mais nous n’avons pas parlé de chiffres. Arsenal ? Ils nous ont fait une proposition importante. C’est le seul club qui nous a fait une offre concrète », a expliqué le dirigeant italien dans une interview accordée au micro de Sky, sans donner le montant de la proposition anglaise. Reste maintenant à savoir si le Paris SG ou d’autres clubs partiront eux aussi à l’offensive. Pour rappel, Locatelli est estimé à 35 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt alors que son contrat court jusqu’en 2023.





