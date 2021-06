Montpellier HSC Mercato : Nicollin clôt le dossier Belhanda

Publié par Ange A. le 30 juin 2021 à 05:30

Président du Montpellier Hérault, Laurent Nicollin s’est exprimé sur le mercato du MHSC. Le dirigeant languedocien s’est notamment expliqué sur le retour manqué de Younès Belhanda.

Montpellier Transfert : Les vérités sur l’échec du dossier Belhanda

Annoncé depuis quelques semaines, le retour de Younès Belhanda au Montpellier Hérault ne sera pas effectif cet été. Laurent Nicollin est revenu sur ce dossier qui nourrissait l’enthousiasme des supporters montpelliérains pour la saison à venir. Le président du MHSC assure que la situation financière actuelle ne favorise pas le retour du Marocain dans l’Hérault. Le milieu offensif de 31 ans présente pourtant une opportunité à zéro euro. Il est libre depuis la résiliation de son contrat avec Galatasaray en mars. « On n’a pas pu le faire pour qu’il soit à la reprise avec nous, ce qu’il souhaitait, moi aussi. Il y a des impératifs qui font qu’il peut être fait mais plus tard. Après, s’il signe ailleurs, il signe ailleurs », a révélé le président montpelliérain cité par Allez Paillade.

La priorité du MHSC pour le mercato estival

Dans sa sortie, Laurent Nicollin a rappelé que le nouveau coach du Montpellier Hérault, Olivier Dall’Oglio, avait une autre priorité cet été. « Comme vous l’a dit le coach la priorité c’est le défenseur central, on est axé là-dessus. On aurait peut-être pu faire Younès dans un mois ou deux mais à l’heure d’aujourd’hui je ne peux pas le faire », a souligné le patron du MHSC. Avec les départs des cadres comme le capitaine Vitorino Hilton (retraite) et Daniel Congré (annoncé à Strasbourg), recruter en défense est un réel impératif pour le club de l’Hérault cet été.





