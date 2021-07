OM Mercato : Bonne nouvelle, Simeone veut venir à Marseille

Publié par Timothée Jean le 01 juillet 2021 à 22:31

L'intérêt de l’ OM pour Giovanni Simeone se concrétise. En discussion avec plusieurs équipes européennes, l’attaquant argentin de Cagliari a tranché en faveur de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Giovanni Simeone privilégie Marseille

Giovanni Simeone est lié à Cagliari jusqu’en juin 2024, mais ses dirigeants ne s’opposent pas à son départ. Le club italien envisage de céder l'attaquant argentin lors ce mercato estival pour renflouer ses caisses durement éprouvées par la crise sanitaire. Les prétendants du joueur sont passés à l’offensive pour tenter d'arracher sa signature. Et l’un des candidats déclarés pour accueillir Giovanni Simeone la saison prochaine est bien l’Olympique de Marseille.

Ces derniers jours, Sky Sport Italia expliquait que le président de l’OM, Pablo Longoria, a effectué le voyage en Italie pour boucler le transfert de Cengiz Ünder et Pau Lopez, les deux joueurs de l'AS Rome. Le président marseillais a profité de l'occasion pour entamer des discussions avec Cagliari au sujet de Giovanni Simeone, d'après la même source. Et aux dernières nouvelles, l’OM est en pole position pour accueillir le joueur de 25 ans. Foot Mercato révèle en effet que Giovanni Simeone a fait de l’OM sa priorité en cas de départ de Cagliari cet été. L’attaquant argentin souhaite évoluer au sein du groupe de Jorge Sampaoli la saison prochaine, d'après le confrère, de quoi renforcer un peu plus l’intérêt de l'équipe phocéenne à son égard.

Aucun accord avec Giovanni Simeone

Le boss de l’OM a alors intensifié les discussions avec Cagliari. Bien évidemment, aucun accord n'a encore été trouvé pour le moment, mais Pablo Longoria travaille activement sur le dossier. La direction de l’Olympique de Marseille veut s’offrir le buteur argentin sous la forme d’un prêt tandis que les Sardes réclament un transfert sec pour leur joueur. Les discussions entre les deux écuries se poursuivent et devraient aboutir à un transfert.

Le club phocéen a un sérieux avantage sur ce dossier. Le président olympien espère boucler assez rapidement le transfert de Giovanni Simeone. La Sampdoria, Krasnodar et le Celta de Vigo sont aussi à l’affut pour s'offrir le fils de Diego Simeone, l'actuel entraîneur de l’Atletico Madrid.





