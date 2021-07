Mercato : Ronaldo PSG, la Juve livre un verdict Officiel

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2021 à 22:01

Depuis plusieurs semaines, Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ à la Juve ce mercato estival. Courtisan de longue date de la star portugaise, le PSG est une potentielle destination de l'ancien Madrilène. L’un des membres de la direction du club turinois est sorti du silence sur le sujet.

Cristiano Ronaldo veut changer d’air et a choisi le PSG

D’après le quotidien Don Balon, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la Juventus Turin cet été. Arrivé à l’été 2018, en provenance du Real Madrid, contre un chèque de 117 millions d’euros, le capitaine de la sélection portugaise veut gagner un dernier trophée majeur avant de raccrocher les crampons. À un an de la fin de son contrat, le quadruple Ballon d’Or a réalisé que Turin n’est pas l’endroit idéal pour ce dernier rêve.

Il veut donc changer d’air et rejoindre la bande à Neymar et Kylian Mbappé au PSG, un club ambitieux et capable de lui faire gagner une dernière Ligue des Champions avant la retraite. Le portugais est dans le juste en pensant aux ambitions du club parisien. Leonardo a récemment bouclé l'arrivée d' Achraf Hakimi en plus de plusieurs autres dossiers déjà réglés. Sergio Ramos est aussi sur le point de débarquer au club de la capitale, selon les dernières informations. Mercredi, le site Foot Mercato annonçait même que « le scénario d’un départ (de RC7, ndlr) est en marche… parmi les destinations privilégiées du Portugais figure le Paris Saint-Germain » du président Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, « des discussions salariales ont été abordées avec l’agent du joueur (Jorge Mendes). » Alors que les rumeurs continuent d’enfler sur l'avenir de l'ancien joueur de Manchester United, la Vieille Dame a donné de la voix.

Mercato PSG : Ronaldo, la mise au point de la Juve

Ce jeudi, Federico Cherubini, le nouveau directeur sportif de la Juventus Turin, a évoqué le dossier Cristiano Ronaldo face à la presse. Entouré du président Andrea Agnelli et du vice-président Pavel Nedved, le successeur de Fabio Paratici a publiquement annoncé l’envie des Bianconeri de conserver le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid. À noter que l'attente est loin d'être parfaite entre CR7 et Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur de l'ex-club du milieu de terrain français Paul Pogba.

« À ce jour, il n’y a pas de signes de la part de Ronaldo montrant qu'il veuille parler d’un transfert. De la part de la Juventus non plus. On parle d’un joueur qui a marqué 36 buts en 44 matches avec le maillot de la Juventus la saison écoulée. Même si les chiffres ne veulent pas tout dire, ils sont incontestables. Nous sommes très contents de Cristiano Ronaldo, il rejoindra l’équipe après une période de repos bien méritée », a déclaré le dirigeant italien.

Poursuivant, Federico Cherubini précise que « les signaux actuels de toutes les parties n’indiquent pas un départ de Cristiano, qui est central dans notre projet. Mais je n’ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas lire l’avenir. Aujourd’hui, la situation est celle-là. Nous sommes très contents qu’il soit à la Juventus avec nous. » Le PSG est donc prévenu.





-